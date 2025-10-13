- Дата публікації
Де здати на права майже неможливо, а де — надто просто: як різні країни готують водіїв
Отримання водійського посвідчення може бути як формальною процедурою, так і справжнім випробуванням залежно від країни.
Отримання водійського посвідчення є метою для мільйонів людей, проте вимоги та складність цього процесу значно різняться у світі. Поки українці скаржаться на довгі черги в сервісних центрах, в інших країнах більшість кандидатів просто не можуть пройти іспити.
Про це пише Jalopnik.
Азійські випробування
Китай. Теоретичний іспит тут є справжнім викликом. Кандидат повинен правильно відповісти на 90 зі 100 випадково обраних питань (із бази, що налічує понад 1000). Якщо претендент робить понад десять помилок, він змушений починати підготовку й тестування заново. Інструктори стверджують, що такий суворий підхід дисциплінує водіїв та запобігає необережності на дорогах.
Японія. Практичний іспит у Японії перевіряє нерви й точність. Найменша помилка, як-от перевищення швидкості всього на 1 км/год або неточний маневр, призводить до автоматичного провалу тесту.
Ліберальні підходи в Африці
Уганда. В цій країні вимоги надзвичайно низькі: для успішного проходження теоретичного іспиту достатньо правильно відповісти лише на 25% питань.
Єгипет. Письмовий тест з’явився нещодавно і включає лише 10 питань. Місцеві інструктори визнають, що більшість учнів вивчають правила дорожнього руху вже «під час руху», а не до початку практики.
Бурунді. Жодних обов’язкових годин водіння тут не вимагають, що, на жаль, позначається на високому рівні аварійності.
Акцент на практику
Австралія. Тут кандидати зобов’язані відпрацювати щонайменше 120 годин водіння з інструктором, причому частина цієї практики має проходити в темний час доби. Вартість навчання водночас є значною.
Україна в контексті
Українська процедура отримання прав відповідає багатьом європейським стандартам. Лише третина претендентів успішно складає іспити з першого разу. Проте порівняно з Китаєм чи Японією, наша система менш сувора. Зрештою, головний висновок полягає в тому, що важлива не кількість годин чи питань, а глибоке усвідомлення відповідальності, яку несе водій за кермом.
