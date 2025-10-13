Права / © sud.ua

Отримання водійського посвідчення є метою для мільйонів людей, проте вимоги та складність цього процесу значно різняться у світі. Поки українці скаржаться на довгі черги в сервісних центрах, в інших країнах більшість кандидатів просто не можуть пройти іспити.

Про це пише Jalopnik.

Азійські випробування

Китай. Теоретичний іспит тут є справжнім викликом. Кандидат повинен правильно відповісти на 90 зі 100 випадково обраних питань (із бази, що налічує понад 1000). Якщо претендент робить понад десять помилок, він змушений починати підготовку й тестування заново. Інструктори стверджують, що такий суворий підхід дисциплінує водіїв та запобігає необережності на дорогах.

Японія. Практичний іспит у Японії перевіряє нерви й точність. Найменша помилка, як-от перевищення швидкості всього на 1 км/год або неточний маневр, призводить до автоматичного провалу тесту.

Ліберальні підходи в Африці

Уганда. В цій країні вимоги надзвичайно низькі: для успішного проходження теоретичного іспиту достатньо правильно відповісти лише на 25% питань.

Єгипет. Письмовий тест з’явився нещодавно і включає лише 10 питань. Місцеві інструктори визнають, що більшість учнів вивчають правила дорожнього руху вже «під час руху», а не до початку практики.

Бурунді. Жодних обов’язкових годин водіння тут не вимагають, що, на жаль, позначається на високому рівні аварійності.

Акцент на практику

Австралія. Тут кандидати зобов’язані відпрацювати щонайменше 120 годин водіння з інструктором, причому частина цієї практики має проходити в темний час доби. Вартість навчання водночас є значною.

Україна в контексті

Українська процедура отримання прав відповідає багатьом європейським стандартам. Лише третина претендентів успішно складає іспити з першого разу. Проте порівняно з Китаєм чи Японією, наша система менш сувора. Зрештою, головний висновок полягає в тому, що важлива не кількість годин чи питань, а глибоке усвідомлення відповідальності, яку несе водій за кермом.

