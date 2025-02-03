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Нарешті відпочинок у дорозі: UPG відкриває новий АЗК на Київщині Новини компаній

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Нарешті відпочинок у дорозі: UPG відкриває новий АЗК на Київщині

На дорозі Ворзель-Немішаєве відкрився новий заправно-відпочинковий комплекс UPG, який обіцяє зробити подорожі автомобілістів комфортнішими та приємнішими. Це сучасний простір, створений із турботою про клієнтів, де можна не лише заправити авто, а й відпочити, перекусити чи насолодитися смачною кавою. 

На UPG кожна деталь продумана до дрібниць:

  • Пальне преміумкласу зі США та Німеччини, яке відповідає європейським стандартам якості та екологічності.
  • Авторська кухня ресторанного рівня. Усі страви готуються з-під ножа професійними шеф-кухарями.
  • Мммкава на будь-який смак: без кофеїну, на безлактозному молоці, приготована на преміальних кавових машинах.
  • Зручний маркет. У ньому можна знайти все необхідне для поїздки: від дорожніх аксесуарів до улюблених ласощів.
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З нагоди відкриття на клієнтів чекають приємні пропозиції та бонуси:

  • Кешбек 2 грн/л на брендове пальне та 1 грн/л на бензин, дизель і автогаз.
  • До кожного гарячого напою протягом місяця фірмова цукерка в подарунок.

Українська мережа заправно-відпочинкових комплексів UPG продовжує доводити, що комфорт, якість і турбота про клієнтів можуть бути на найвищому рівні. Відкриття нового АЗК — це черговий крок до вдосконалення сервісу та створення приємного досвіду для кожного відвідувача.

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Новий АЗК знаходиться на дорозі Ворзель-Немішаєве, що робить його ідеальним вибором для водіїв, які подорожують регіоном або просто шукають зручне місце для зупинки.

Детальніше про шлях та якість пального UPG читайте за посиланням.

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