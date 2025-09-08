Нові штрафи для водіїв: за що можна віддати значну суму

В Україні запровадили суворі обмеження для транспорту на заповідних територіях

В Україні набула чинності заборона на рух транспортних засобів територіями природно-заповідного фонду. Це обмеження є чинним вже протягом місяця і спрямоване на збереження довкілля.

radiotrek

Заборона поширюється на всіх, крім певних категорій транспорту та осіб. Рух дозволено лише:

правоохоронцям та працівникам екологічних служб;

медичному транспорту, що надає допомогу;

місцевим жителям, але виключно для доступу до певних ділянок поза межами громадських доріг.

Розмір штрафів та компенсацій

Порушення нових правил передбачає значні фінансові санкції.

Для водіїв штраф становить від 153 до 408 грн., а для посадових осіб — до 510 грн.

Крім того, за кожні 100 метрів нелегального проїзду нараховується компенсація, розмір якої залежить від типу транспортного засобу.

Компенсація за кожні 100 метрів незаконного проїзду:

мотоцикли — 4 020,80 грн.;

легкові автомобілі та мікроавтобуси — 6 428,80 грн.;

вантажівки та автобуси — 8 848 грн.

Ці нові правила покликані посилити контроль за дотриманням екологічного законодавства та захистити унікальні природні території України від пошкоджень.

