Останні дні нульового розмитнення: охочим купити авто в ЄС влаштували блокаду на кордоні

На польсько-українському пункті пропуску Зосін-Устилуг у напрямку України ті, хто очікують у черзі на митницю, влаштовують блокаду охочим проїхати без очікувань. Останні намагаються оминути черги, аби скористатися останнім тижнем дії закону про нульове розмитнення вживаних авто.

Це обурює людей, які стоять на кордоні з Польщею по кілька діб. Тож вони влаштували порушникам своєрідні блокування.

Про один з таких заходів повідомив адміністратор Facebook-спільноти Grаnica-Кордон Томаш Баарт-Бартецкій. Про схожі випадки пишуть також інші користувачі соцмережі.

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"Шегині. Чергуємо другу добу. Черги купляють. Ми зорганізували активну групу – написали список тих, хто в черзі, стояли з поліціянтами і не впускали тих, кого не було в списку, і хто намагався обдурити, щоб поїхати позачергою", – написала користувачка Тетяна.

Охочі встигнути провезти до України вживане авто з нульовим митом готові платити гроші тим, хто простоїть за них довжелезну чергу. Так, у різних месенджерах та спільнотах у Мережі повідомляється, що місце в такій черзі коштує від 300 до 600 дол. Є навіть такі, хто готовий придбати. Місце в черзі за 1000 дол.

Так, 24 червня на пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне" утворилися багатокілометрові черги на в’їзд до України. За інформацією сайту Lublin112, перед прикордонним переходом у Дорогуську утворилася черга завдовжки понад 35 км і деякі її ділянки майже не просувалися.

Схожа ситуація виникла і перед прикордонним переходом у Гребенному, пише ukrayina.pl. Там черга з авто на трасі держзначення №17 розтягнулася на понад 30 км. Водночас у Зосині черга була значно менша.

Комісарка Палати податкової адміністрації в Любліні Мажена Сємєнюк пояснила у коментарі "Польському радіо", що в кілометрових чергах на кордоні очікують вантажівки із зерном та продуктами. Такий товар підлягає детальному прикордонному контролю.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики повернув мита та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення авто від 1 липня.

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