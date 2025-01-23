В Україні ввели заборону повʼязану з автомобільними номерами

В Україні посилюють контроль за символами, які можуть асоціюватися з пропагандою війни. Відтепер заборонено використання літер Z і V на індивідуальних автомобільних номерах.

Про це пише mAuto.

Загальновідомо, що літери Z і V використовуються російськими військами як маркування техніки та символи пропаганди, пов’язаної з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. З огляду на цей факт уряд України ухвалив рішення заборонити їхнє використання в індивідуальних автономерах, аби не підігрувати агресорові.

Відтак при замовленні індивідуального номерного знака у сервісних цетрах МВС не можна використовувати літери Z і V у будь-якому вигляді — як окремо, так і в складі слів кирилицею чи латиницею. Згідно з відповідною постановою Кабінету Міністрів, заборона діє на всій території України.

Нагадаємо, сервісні центри МВС поновили для автомобілістів онлайн-сервіс щодо наявності номерних знаків на машину.

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