Ваші водійські права можуть “зникнути” з реєстрів: чи час міняти довічні посвідчення

Посвідчення водія / © ТСН.ua

У багатьох водіїв старі посвідчення та техпаспорти досі не відображаються у застосунку Дія чи в Кабінеті водія.

У МВС пояснили, чому так відбувається та чи обов’язково оновлювати документи.

Чому старі документи “не видно” в електронних реєстрах

Посвідчення водія, видані до 2013 року, та свідоцтва про реєстрацію авто до 2019 року часто відсутні у сучасних реєстрах. Причина проста: дані не переносяться автоматично з паперових архівів у цифрову систему. Багато документів створювалися ще задовго до запуску електронних сервісів.

Тому в реєстрах можуть бути неповні або відсутні дані — від старих категорій до посвідчень без фото.

Кому потрібно оновлювати документи

До сервісних центрів МВС звертаються ті, у кого документи не відображаються онлайн. Але оновлення потрібне не всім, хто отримував посвідчення чи свідоцтво до цифровізації.

Чимало водіїв уже обміняли документи на сучасні зразки й користуються їхніми перевагами.

Переваги оновлення даних

Навіть якщо ви не користуєтеся старим документом, його варто оновити. Сучасні посвідчення:

відображаються в Дії та Кабінеті водія;

мають юридичну силу в електронному форматі — можна показувати в держустановах;

містять коректні дані в реєстрах;

спрощують отримання послуг і оформлення документів;

краще захищені від підроблення;

не губляться та не псуються, на відміну від паперових.

Недоліки оновлення

Оновлення не безкоштовне:

обмін посвідчення водія — ≈ 608 грн;

перереєстрація авто з номерними знаками — ≈ 1306 грн;

можлива додаткова банківська комісія.

Також потрібно витратити час:

записатися в електронну чергу; особисто прийти до сервісного центру; пройти процедуру оформлення.

Під час повітряної тривоги робота більшості центрів тимчасово зупиняється.

Що важливо знати про строк дії

Нові посвідчення водія тимчасові — максимум на 30 років.

Права, видані до 2013 року, є довічними — вони не мають строку дії.

Усі посвідчення, включно зі старими радянськими, чинні на території України.

За кордоном посвідчення радянського зразка не визнаються.

Документи, які потрібно мати для оновлення

Для обміну старого посвідчення чи свідоцтва потрібні:

паспорт або ID-картка з витягом про місце проживання;

РНОКПП (ідентифікаційний код);

документ, який потрібно оновити — посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Хоч обмін документів і не є обов’язковим для всіх, у МВС наголошують: оновлені водійські документи роблять користування сервісами значно зручнішим і безпечнішим.