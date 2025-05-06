Водіїв позбавлятимуть прав і штрафуватимуть за алкоголь у припаркованому авто

Вживання алкоголю за кермом / © Pixabay

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В період травневих свят багато українців вибирають провести час з друзями на природі або біля будинку. Одним із варіантів відпочинку для деяких водіїв є розпивання алкоголю в припаркованому автомобілі. Однак експерти попереджають, що це може мати серйозні правові наслідки.

Про це пише SUV News.

За словами юриста, хоча українським законодавством безпосередньо карається лише керування автомобілем у стані сп’яніння, розпивання алкоголю в припаркованому авто також не є безпечним. Поліція може кваліфікувати таку ситуацію як підготовку до керування в нетверезому вигляді або таку, що може навіть спровокувати водія до руху. Це означає, що навіть якщо авто стоїть на місці, патрульні можуть почати перевірку на стан сп’яніння та накласти штраф.

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Іншою проблемою є складність доведення намірів водія. Судові справи показують, що навіть за наявності свідків або відео, водій рідко може довести, що не збирався сідати за кермо в нетверезому стані. Тому навіть розпивання алкоголю в припаркованому автомобілі може призвести до штрафів, які варіюються від 17 000 до 51 000 гривень, а також до позбавлення прав на строк від 1 до 10 років.

Патрульна поліція також може накласти штраф за порушення громадського порядку, якщо пиятика в авто була гучною або виявлена в громадському місці. Це підкреслює, що навіть в умовах, коли водій не планує їхати авто, ризики однаково високі.

Юристи радять українським водіям знаходити альтернативи для святкових посиденьок, адже в майбутньому це може виявитися не тільки безпечніше, але й економніше. З огляду на високі штрафи та можливість втрати прав, краще вибрати інші варіанти для розслаблення, такі як відвідування ресторанів чи відпочинок вдома.

Статистика показує, що п’яні водії на дорогах — це не поодинокі випадки, а проблема, що зростає, особливо у святкові дні. Щодня сотні українців сідають за кермо у нетверезому стані, а розпивання алкоголю в автомобілях тільки збільшує ризик ДТП. Навіть коли автомобіль припаркований, він залишається потенційно небезпечним, якщо водій перебуває під впливом алкоголю.

Таким чином, експерти радять утриматися від пиятики в авто, оскільки навіть, на перший погляд, безпечні ситуації можуть обернутися великими проблемами із законом і здоров’ям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можна сідати за кермо після вживання безалкогольного пива.