Економіка України стрімко падає: Денисенко назвав головні ризики

Економіка України може обвалитися під тиском / © Getty Images

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Українська економіка опинилася на межі стрімкого падіння, проте уряд продовжує ігнорувати закриті порти та катастрофічні проблеми з експортом.

Про це заявив журналіст та бізнесмен Вадим Денисенко. Він закликав негайно переглянути переговорну позицію з ключовими міжнародними партнерами.

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Стан економіки України: які проблеми наразі є

За його словами, у той час, як інші країни діють рішуче — зокрема, уряд Канади у відповідь на американські тарифи швидко зменшив навантаження на постраждалі компанії в частині залізничних і портових зборів, — Україна вже місяць обмежується лише проведенням нарад.

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«Економіка України стрімко обвалюється. Водночас уряд продовжує жити так, ніби немає закритих портів і катастрофи з експортом. І при цьому ми заплющуємо очі на обʼєктивну реальність», — пише журналіст.

Він підкреслив, що повноцінної альтернативи морським портам для країни не існує. Без них показники експорту зерна, металургії та іншої продукції падають на 30–50%, що додатково ускладнюється надто високими тарифами «Укрзалізниці».

На думку Денисенка, зниження тарифного тиску є критично необхідним кроком.

«Я багато разів писав і говорив: у нас є два шляхи: або зберегти робочі місця в збиток бюджету або ж по-максимуму витиснути з бізнесу все зараз, задля того, щоб сьогодні отримати невеликий плюс до бюджету», — зазначив він.

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Ситуація ускладнюється тим, що український бізнес зазнає системних руйнувань від ворожих ударів дронами та ракетами. Водночас урядовці наразі помічають лише сферу ритейлу, повністю ігноруючи кризу у виробництві, яке потребує термінових програм підтримки, пільгового кредитування та відновлення.

Денисенко закликав терміново змінювати переговорну позицію і почати впливати на порти і виробництво.

«На жаль, ми не маємо опції не змінювати ситуацію в переговорах з ЄС та МВФ, як нашими головними кредиторами. І наш вибір дуже простий: або ми проведемо складні переговори і добʼємося можливості підтримати власний бізнес, або наша промисловість рухне протягом одного року», — завершив журналіст.

Економіка України: останні новини

Нагадаємо, курс долара в Україні може досягти позначки 50 грн наприкінці 2027 року, проте це не означатиме валютної чи економічної катастрофи.

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За словами економіста Сергія Фурси, якщо наприкінці 2026 року курс становитиме близько 45,5–46 грн за долар, то подальше його зростання до 50 грн складе менше ніж 10%.

Економіст наголосив, що щорічна девальвація на 5–10% є абсолютно здоровим і природним процесом для української економіки. Тому позначка у 50 грн лякає скоріше через психологічне сприйняття, а не через реальну загрозу для ринку, за умови, що це зростання відбуватиметься поступово та без різких коливань.

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