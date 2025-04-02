Експерт пояснив, чому Україні вигідно підписати з США угоду про копалини

Прапори України та США / © Associated Press

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Україні вигідно підписати угоду про видобуток корисних копалин зі Сполученими Штатами.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

Він заявив, що після війни зовнішні кредитори почнуть відновлювати свої фінансові претензії до України.

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"Зовнішній економічний борг української держави наразі приблизно 170 мільярдів доларів. Тобто уявімо собі, якщо закінчується війна, зовнішні кредитори починають висловлювати до України фінансові претензії. Україна опиняється на межі технічного дефолту. Основними об'єктами уваги зовнішніх кредиторів стане якраз портова інфраструктура, газотранспортна і природні копалини. Так що ми програємо, шановні українці? Поясніть мені", - зазначив він.

Крім того, він пояснив, чому американський президент Дональд Трамп озвучив саме цифру 350 млрд доларів, які Україна повинна повернути США.

"Якщо Сполучені Штати дають чітко зрозуміти, що подібні сценарії унеможливлюються саме Сполученими Штатами, бо вони висувають основні фінансові вимоги до української сторони. Себто ті кредитори, яким ми винні 170 мільярдів, з яких левова частка була вивезена в офшори, наразі почекають. Називаймо речі своїми іменами, не випадково прозвучала цифра 350 мільярдів заборгованості української сторони перед Сполученими Штатами. Цією цифрою Трамп перекриває зовнішню заборгованість України у сумі 170 мільярдів. Саме цим продиктована ця цифра, а не відповідно рейдерськими апетитами американської адміністрації", - додав військовий експерт.

Раніше повідомлялося, що голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що угода США та України про корисні копалини має відповідати законодавству ЄС.

Ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що український лідер Володимир Зеленський хоче відмовитись від підписання угоди про видобуток рідкісноземельних корисних копалин.