Економіка

Економіка
18
Як на доларі: в Раді пропонують змінити зовнішній вигляд гривні

На гривнях може з’явитися напис “Ми віримо у Бога”.

Кирило Шостак
Гривні

Гривні / © Unsplash

У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує розмістити на українських гривнях напис “Ми віримо у Бога”, подібно до напису на американських доларах.

Ініціатором законопроекту є народний депутат від “Слуги народу” Георгій Мазурашу, повідомили у Верховній Раді 6 жовтня 2025 року.

Законопроект передбачає додавання на банкноти гривні напису “Ми віримо у Бога”, за прикладом напису “In God We Trust” на американських доларах.

Аналогічний напис на американській валюті є офіційним девізом США з 1956 року.

Раніше повідомлялось, що від 1 жовтня Національний банк України почне поступово вилучати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Однак їх не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати.

18
