- Дата публікації
-
- Категорія
- Економіка
- Кількість переглядів
- 185
- Час на прочитання
- 1 хв
Курятина більше не найдешевше м’ясо: у деяких супермаркетах воно коштує дорожче за свинину
В Україні різко зросли ціни на куряче філе: середня вартість сягнула 237 грн/кг, а подекуди воно коштує дорожче за свинину.
В Україні різко зросли ціни на куряче філе. Станом на 2 вересня середня ринкова вартість становить 237 грн/кг, що на 13 грн більше, ніж у липні.
Про це свідчать дані аналітичного порталу “Мінфін”.
Скільки коштує філе у супермаркетах:
Metro – 257,90 грн/кг
Megamarket – 245 грн/кг
АТБ – 243 грн/кг
Сільпо – 241 грн/кг
Novus – 229 грн/кг
Fozzy C&C – 219 грн/кг
Auchan – 219 грн/кг
Таким чином, подекуди куряче філе вже перевищує ціну свинини. Наприклад, свиняча лопатка у середньому коштує 244 грн/кг:
Megamarket – 264 грн/кг
Metro – 239 грн/кг
Novus – 229 грн/кг
Чи зростатимуть ціни далі?
За останній рік куряче філе подорожчало на 39%. Експерти пояснюють тенденцію подорожчанням кормів, зростанням витрат на логістику, паливо та електроенергію, а також загальною інфляцією.
Прогнози свідчать: у найближчі місяці можливе подальше помірне зростання вартості, хоча конкуренція між виробниками та імпорт частково стримуватимуть стрибки цін.
Нагадаємо, журналісти ТСН.ua дослідила ціни на ринках та в супермаркетах, щоб з’ясувати, що насправді відбувається з цінами на харчі та як інфляція впливає на гаманці українців.