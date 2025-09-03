ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Економіка
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв

Курятина більше не найдешевше м’ясо: у деяких супермаркетах воно коштує дорожче за свинину

В Україні різко зросли ціни на куряче філе: середня вартість сягнула 237 грн/кг, а подекуди воно коштує дорожче за свинину.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Курятина

Курятина / © Freepik

В Україні різко зросли ціни на куряче філе. Станом на 2 вересня середня ринкова вартість становить 237 грн/кг, що на 13 грн більше, ніж у липні.

Про це свідчать дані аналітичного порталу “Мінфін”.

Скільки коштує філе у супермаркетах:

  • Metro – 257,90 грн/кг

  • Megamarket – 245 грн/кг

  • АТБ – 243 грн/кг

  • Сільпо – 241 грн/кг

  • Novus – 229 грн/кг

  • Fozzy C&C – 219 грн/кг

  • Auchan – 219 грн/кг

Таким чином, подекуди куряче філе вже перевищує ціну свинини. Наприклад, свиняча лопатка у середньому коштує 244 грн/кг:

  • Megamarket – 264 грн/кг

  • Metro – 239 грн/кг

  • Novus – 229 грн/кг

Чи зростатимуть ціни далі?

За останній рік куряче філе подорожчало на 39%. Експерти пояснюють тенденцію подорожчанням кормів, зростанням витрат на логістику, паливо та електроенергію, а також загальною інфляцією.

Прогнози свідчать: у найближчі місяці можливе подальше помірне зростання вартості, хоча конкуренція між виробниками та імпорт частково стримуватимуть стрибки цін.

Нагадаємо, журналісти ТСН.ua дослідила ціни на ринках та в супермаркетах, щоб з’ясувати, що насправді відбувається з цінами на харчі та як інфляція впливає на гаманці українців.

Дата публікації
Кількість переглядів
185
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie