Курятина більше не найдешевше м’ясо: у деяких супермаркетах воно коштує дорожче за свинину

Курятина / © Freepik

Реклама

В Україні різко зросли ціни на куряче філе. Станом на 2 вересня середня ринкова вартість становить 237 грн/кг, що на 13 грн більше, ніж у липні.

Про це свідчать дані аналітичного порталу “Мінфін”.

Скільки коштує філе у супермаркетах:

Реклама

Metro – 257,90 грн/кг

Megamarket – 245 грн/кг

АТБ – 243 грн/кг

Сільпо – 241 грн/кг

Novus – 229 грн/кг

Fozzy C&C – 219 грн/кг

Auchan – 219 грн/кг

Таким чином, подекуди куряче філе вже перевищує ціну свинини. Наприклад, свиняча лопатка у середньому коштує 244 грн/кг:

Megamarket – 264 грн/кг

Metro – 239 грн/кг

Novus – 229 грн/кг

Чи зростатимуть ціни далі?

За останній рік куряче філе подорожчало на 39%. Експерти пояснюють тенденцію подорожчанням кормів, зростанням витрат на логістику, паливо та електроенергію, а також загальною інфляцією.

Прогнози свідчать: у найближчі місяці можливе подальше помірне зростання вартості, хоча конкуренція між виробниками та імпорт частково стримуватимуть стрибки цін.

Нагадаємо, журналісти ТСН.ua дослідила ціни на ринках та в супермаркетах, щоб з’ясувати, що насправді відбувається з цінами на харчі та як інфляція впливає на гаманці українців.