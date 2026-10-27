Росія хоче зламати економіку України, але отримає неочікувану відповідь: що змінилося в бізнесі

Економіка / © ТСН.ua

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Російські атаки на промислові підприємства, логістичні центри та енергетичні об’єкти завдають значних збитків українській економіці.

Про це доктор економічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка та голова Advanter Group Андрій Длігач розповів в етері Еспресо.

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За словами економіста, Росія володіє інформацією про український ринок і може визначати частки окремих торговельних мереж та виробників. Тому повністю приховати дані про бізнес в умовах сучасного відкритого світу складно. Натомість Україні необхідно посилювати стійкість економіки до ворожих атак.

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«Питання не в тому, що ми маємо ставати секретнішими. Це дуже складно в сучасному відкритому світі реалізувати. Питання в тому, що ми маємо ставати антикрихкими», — зазначив Длігач.

Він пояснив, що руйнування логістичних складів не повинно призводити до перебоїв із постачанням товарів і виникнення дефіциту. Для цього необхідно розвивати розподілену логістику та кооперативні моделі, які дадуть змогу швидко компенсувати втрати в окремих секторах економіки.

«За рахунок того, що ми побудували розподілену логістику, кооперативні моделі, ми об’єднуємось, ми можемо дуже швидко компенсувати нестачу в одному секторі», — наголосив економіст.

На думку Длігача, Росія помиляється, якщо вважає, що руйнування енергетичних об’єктів змусить Україну зупинити спротив або погодитися на переговори на російських умовах.

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«Ворог теж помиляється. Помиляється, наприклад, вважаючи, що Україну можна зупинити чи змусити йти на переговори з тим, що знищує енергетичні об’єкти в Україні», — сказав він.

Як приклад адаптивності української економіки Длігач навів відновлення виробництва трансформаторів. Після російських ударів Україна розвинула власні потужності з виготовлення такого обладнання.

Як пояснив економіст, раніше на постачання трансформаторів від міжнародних партнерів доводилося чекати від шести місяців до року. Нині ж їх виробляють уже вісім українських заводів, що дає змогу зменшити залежність від зовнішніх постачань.

Змінюється і сфера торгівлі. За словами Длігача, руйнування супермаркетів стимулює розвиток магазинів біля дому та систем прямої доставки товарів споживачам.

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Економіст наголосив, що, попри величезні втрати внаслідок війни, великий і середній бізнес в Україні продовжує працювати. Водночас, за його оцінкою, до кінця 2026 року сукупні втрати українського бізнесу через війну можуть суттєво перевищити 12 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК продовжуватиме інвестувати в розвиток української енергетики попри повномасштабну війну, постійні російські атаки та руйнування енергетичної інфраструктури.

Ми раніше інформували, що в Україні розглядають можливість підвищення податку на додану вартість (ПДВ), щоб профінансувати систему страхування бізнесу від воєнних ризиків.

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