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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Економіка
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Середня зарплата українців може зрости до 40 тисяч — що передбачає уряд

Кабмін прогнозує зростання середньої зарплати українців до майже 40 тис. грн до 2028 року. Також очікується зростання зарплат у доларах.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Середня зарплата українців до 2028 року зросте

Середня зарплата українців до 2028 року зросте. / © Фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів України очікує, що вже за три роки середня зарплата в країні перевищить 39 тисяч гривень.

Такий прогноз закладено у проєкті Бюджетної декларації на 2026–2028 роки, схваленому постановою уряду №774 від 27 червня 2025 року.

Згідно з документом, середня зарплата штатного працівника становитиме:

  • 2026 року — 30 240 грн (зростання на 24%);

  • 2027 року — 35 268 грн (зростання на 16,6%);

  • 2028 року — 39 758 грн (зростання на 12,7%).

У 2025 році, за попередніми розрахунками уряду, середня зарплата складе 24 389 грн.

Доларова зарплата

Прогноз враховує також динаміку валютного курсу:

  • 2026 року — 44,7 грн/долар;

  • 2027 року — 45,2 грн/долар;

  • 2028 року — 45,6 грн/долар.

Це дозволяє розрахувати орієнтовний рівень середньої зарплати у доларах США:

  • 2026 рік — 677 $ (зростання на 20,3%);

  • 2027 рік — 780 $ (зростання на 15,3%);

  • 2028 рік — 872 $ (зростання на 13,7%).

Поточна динаміка

За підсумками 2024 року середня зарплата в Україні зросла на 23,1% — до 21 473 грн, або 535 $, що вже перевищує довоєнний рівень 2021 року (514 $).

У 2025 році уряд очікує середній курс 43,3 грн/долар, що дасть орієнтовну середню зарплату на рівні 563 $.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що Уряд України має плани щодо поетапного підвищення мінімальної заробітної плати на найближчі роки.

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