Ціни на продукти поводяться неочікувано: НБУ пояснив, у чому причина

В Україні сповільнилася інфляція: у липні 2025 року вона становила 14,1% у річному вимірі, а в серпні збереглася на подібному рівні.

Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за вересень.

Чому ціни зростають повільніше

Головним чинником стало збільшення пропозиції сільськогосподарської продукції нового врожаю. Завдяки цьому подорожчання овочів, борошна й круп помітно сповільнилося, а вартість сирих та оброблених продуктів зростала значно меншими темпами.

За даними НБУ:

сирі продукти подорожчали на 28% р/р;

оброблені продукти – на 18% р/р.

Що подорожчало найбільше

Водночас подорожчання м’яса прискорилося через скорочення поголів’я тварин та зростання собівартості виробництва. Зросли ціни й на фрукти — зокрема яблука, ягоди та кісточкові, адже весняні заморозки зменшили їхню пропозицію.

Інші фактори інфляції

Адміністративна інфляція у липні зросла до 11% р/р через підвищення цін на тютюнові вироби, особливо імпортні. Це пов’язують із послабленням гривні до євро.

Пальне подорожчало на 6,7% р/р у липні з тієї ж причини, однак у серпні темпи його зростання сповільнилися.

Офіційні дані щодо інфляції у серпні Держстат оприлюднить 9 вересня.

Нагадаємо, в Україні вкотре злетіли ціни на популярний овоч з борщового набору. В країні від початку осені зафіксовано зростання цін на білокачанну капусту.

А наприкінці серпня помітно знизилися ціни на картоплю та деякі овочі для борщу, хоча на деякі інші продукти відбувається зростання цін.