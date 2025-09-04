- Дата публікації
Ціни на продукти поводяться неочікувано: НБУ пояснив, у чому причина
Нацбанк України повідомив, що ціни на продукти зростають повільніше завдяки новому врожаю та збільшенню пропозиції. Однак м’ясо й фрукти продовжують дорожчати.
В Україні сповільнилася інфляція: у липні 2025 року вона становила 14,1% у річному вимірі, а в серпні збереглася на подібному рівні.
Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за вересень.
Чому ціни зростають повільніше
Головним чинником стало збільшення пропозиції сільськогосподарської продукції нового врожаю. Завдяки цьому подорожчання овочів, борошна й круп помітно сповільнилося, а вартість сирих та оброблених продуктів зростала значно меншими темпами.
За даними НБУ:
сирі продукти подорожчали на 28% р/р;
оброблені продукти – на 18% р/р.
Що подорожчало найбільше
Водночас подорожчання м’яса прискорилося через скорочення поголів’я тварин та зростання собівартості виробництва. Зросли ціни й на фрукти — зокрема яблука, ягоди та кісточкові, адже весняні заморозки зменшили їхню пропозицію.
Інші фактори інфляції
Адміністративна інфляція у липні зросла до 11% р/р через підвищення цін на тютюнові вироби, особливо імпортні. Це пов’язують із послабленням гривні до євро.
Пальне подорожчало на 6,7% р/р у липні з тієї ж причини, однак у серпні темпи його зростання сповільнилися.
Офіційні дані щодо інфляції у серпні Держстат оприлюднить 9 вересня.
Нагадаємо, в Україні вкотре злетіли ціни на популярний овоч з борщового набору. В країні від початку осені зафіксовано зростання цін на білокачанну капусту.
А наприкінці серпня помітно знизилися ціни на картоплю та деякі овочі для борщу, хоча на деякі інші продукти відбувається зростання цін.