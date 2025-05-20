Україна запропонувала США запровадити вільну торгівлю: в Мінекономіки повідомили подробиці

Україна пропонує США підписати угоду про вільну торгівлю / © Associated Press

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Заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка під час виступу на заході «Торгові війни: мистецтво захисту» повідомив, що президент України Володимир Зеленський написав листа президенту США Дональду Трампу з пропозицією вільної торгівлі між їхніми державами.

Про це пише «Суспільне».

Качка пояснив, що Київ зацікавлений у підписанні такої угоди з Вашингтоном, навіть попри те, що сьогодні США не є найбільшим партнером України в міжнародній торгівлі.

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«Нас цікавлять угоди про вільну торгівлю з усіма країнами „Великої сімки“. Тобто в нас вже є з Британією, з Канадою, з Європейським Союзом. І нам потрібні ще Сполучені Штати Америки і Японія», — зазначив заступник міністра.

Він додав, що українські виробники вже мають вибудовувати стратегію експорту своєї продукції, але мають враховувати, що закордонні ринки мають набагато більші вимоги до якості товарів.

«Це відповідно створює більшу додану вартість і прибутковість. Тому з цієї перспективи для нас важливо зробити акцент на можливості експортувати до Сполучених Штатів Америки, та відповідно мати угоду про вільну торгівлю», — наголосив Качка.

За його словами, створенню ринку вільної торгівлі між Україною та США має сприяти новий інвестиційний фонд, створення якого передбачено угодою про надра.

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«Думаю, що повністю реалізувати ідею фонду можна, якщо також мати рамки роботи в угоді про вільну торгівлю. Це не лише вирішує питання тарифів, але й інші правила, зокрема прозорість та передбачуваність регуляторного середовища», — пояснив Тарас Качка.

Нагадаємо, експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Адріан Прокіп застеріг, що промисловий експорт України може постраждати через мита Європейського механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM). За його словами CBAM створює несправедливі умови для українських товарів.