Подоляк прокоментував угоду про корисні копалини: що приховує стратегічне партнерство

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. / © Associated Press

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував підписання угоди між Україною та США щодо спільного використання українських природних ресурсів, наголосивши, що документ є не лише економічним, але й геополітичним досягненням.

Відповідний допис він зробив в Х.

Без боргів за допомогу. Угода не містить зобов’язань України компенсувати військову допомогу США. За словами Подоляка, це було принциповою позицією президента Зеленського і вона була визнана Білим домом.

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Повна сумісність із ЄС. Документ враховує курс України на євроінтеграцію — в разі потреби умови угоди можуть бути переглянуті для узгодження зі стандартами Євросоюзу.

Ресурси залишаються українськими. Україна зберігає право власності на нафту, газ, літій та інші корисні копалини. Американські партнери забезпечуватимуть інвестиції, технології та міжнародне просування.

Інвестиції в Україну. Усі прибутки від проєктів будуть реінвестовані в Україну до 2034 року, що дозволить спрямувати мільярди доларів на інфраструктуру та технологічний розвиток.

Озброєння у спільний фонд. Угода передбачає нові постачання американської зброї, зокрема систем ППО. Їхня вартість буде зараховуватись у створений спільний фонд.

Подоляк наголосив, що угода підтверджує нову роль України у світі:

"США стали нашим співінвестором. Путін програв — його спроба "продати" США частку надр окупованого Донбасу не вдалася. Ми посилюємо альянси, захищаємо ресурси та демонструємо, що Україна — повноправний гравець на глобальній арені".

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент назвав підписану з Україною угоду щодо створення спільного Інвестиційного фонду "історичною".