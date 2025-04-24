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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Економіка
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Україна на межі дефолту: влада не домовилася з інвесторами щодо реструктуризації боргу

У разі відсутності угоди до кінця травня, Україна постане перед вибором щодо здійснення виплати у розмірі близько $600 мільйонів.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Україна на межі дефолту

Україна на межі дефолту.

Україна повідомила в четвер про невдачу в досягненні угоди з власниками її ВВП-варрантів на суму $2,6 мільярда, що ставить під загрозу плани реструктуризації боргу до травневого терміну виплати.

Міністерство фінансів України заявило, що розглядає "всі доступні варіанти" та продовжить переговори після безуспішних початкових зустрічей з інвесторами у Вашингтоні цього тижня, передає Financial Times.

Минулого місяця МВФ попередив, що несвоєчасна реструктуризація цих варрантів становить "важливий ризик" для стабільності програми допомоги Україні на $15,5 мільярда та для успішно проведеної Києвом минулорічної реструктуризації облігацій на понад $20 мільярдів. ВВП-варранти не були включені до попередньої реструктуризації через їхню складність, але Київ наполягає на необхідності досягнення домовленості, щоб уникнути значних виплат інвесторам у майбутньому. Ці виплати прив'язані до темпів річного економічного зростання України, яке може суттєво відновитися у разі припинення бойових дій з Росією.

У разі відсутності угоди до кінця травня, Києву доведеться вирішити, чи оголосити дефолт з платежу у розмірі близько 600 млн доларів, який має бути зроблений наприкінці травня і залежить від показників економіки 2023 року, якщо йому не вдасться вчасно досягти угоди про реструктуризацію.

ВВП-варранти були випущені в рамках реструктуризації українського боргу у 2015 році з метою стимулювання кредиторів підтримати країну, надавши їм частку від майбутнього економічного зростання. Проте після російського вторгнення у 2022 році вони стали предметом суперечок, оскільки Київ та його західні партнери не бажають спрямовувати значні кошти приватним інвесторам у період відновлення економіки після глибокої рецесії, спричиненої війною.

Варранти передбачають виплати власникам у разі перевищення річним зростанням ВВП позначки у 3%, але український уряд вважає їх застарілими з огляду на руйнівні наслідки конфлікту для економіки. "ВВП-варранти були розроблені для світу, якого більше не існує", – заявили в Міністерстві фінансів України.

"Скромне економічне зростання України у 2023 році було не ознакою стрімкого процвітання, а крихким відскоком після майже 30-відсоткового падіння, спричиненого повномасштабним вторгненням Росії".

Раніше ми писали, що Міжнародний валютний фонд змінив економічний прогноз зростання ВВП України.

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