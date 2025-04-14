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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Економіка
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Вперше з лютого в Україні дешевшають яйця: що вплинуло на ціну

За останні два тижні середня вартість десятка не фасованих яєць категорії С1 знизилася на 5,2%.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Вперше з лютого в Україні дешевшають яйця

Вперше з лютого в Україні дешевшають яйця. / © pixabay.com

Після стрімкого зростання восени 2024-го та рекордних цін на початку року, ціни на курячі яйця нарешті почали знижуватися. Це перше помітне зниження з лютого.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Як заявив міністр Віталій Коваль, за останні два тижні середня вартість десятка не фасованих яєць категорії С1 знизилася на 5,2% — із 60,85 гривні до 57,68 гривні.

“На внутрішньому ринку пропозиція повністю відповідає попиту. Ми бачимо сезонне зменшення цін, яке обумовлене ринковими факторами: зниженням витрат на логістику, стабілізацією цін на корми та загальним зростанням виробництва”, — пояснив Коваль.

За даними Держстату, така динаміка спостерігається протягом останніх трьох тижнів:

  • 28 березня — 60,85 грн;

  • 4 квітня — 60,44 грн (-0,7%);

  • 11 квітня — 57,68 грн (-4,6%).

У Мінагрополітики також зазначають, що в березні виробництво яєць значно зросло — 962 мільйони штук проти 784 мільйонів у січні та 787 мільйонів у лютому. Це також вплинуло на стабілізацію цін.

Раніше повідомлялось, що аогодні аномалії цієї весни, зокрема морози, холод і сніг, вплинули не лише на ранні польові культури, а й на овочеві культури — огірки, помідори, перець. Через це очікується зростання цін на продукти.

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