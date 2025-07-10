ЄС виділив Україні ще 2,3 млрд євро: стало відомо, куди саме підуть гроші

Прапор Європейського Союзу. / © Getty Images

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Європейський Союз оголосив про новий пакет допомоги Україні обсягом 2,3 мільярда євро, який буде спрямовано на відбудову інфраструктури, підтримку бізнесу та енергетичну стійкість країни.

Про це повідомили на сайті Єврокомісії.

З цієї суми 1,8 млрд євро передбачено у вигляді кредитних гарантій, а ще 580 млн євро — у формі грантів, які не потребують повернення.

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На що спрямують допомогу:

500 млн євро — для малого та середнього бізнесу, зокрема стартапів, а також підприємств, які працюють із ветеранами та внутрішньо переміщеними особами;

600 млн євро — на великі інвестиційні проєкти у сферах енергетики, транспорту та виробництва;

520 млн євро — на відновлення муніципальної інфраструктури в постраждалих від війни регіонах;

265 млн євро — для стабілізації енергомережі, відновлення відновлюваних джерел енергії та підвищення енергоефективності;

310 млн євро — на ремонт і реконструкцію критичної інфраструктури, зокрема житла, лікарень та медичних закладів.

Новий пакет є частиною ширшої ініціативи Євросоюзу з підтримки України в умовах триваючої війни та майбутнього відновлення.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що відбудова та модернізація України можуть коштувати 1 трлн дол. на період у 14 років.