5 основних причин тяжіння до солодкого

Якщо вам постійно хочеться солодкого, варто задуматися — причина може бути далеко не безневинна.

Сила волі і мотивація не завжди рятують від тяги до солодощів - навіть завзяті ЗОЖники і прихильники правильного харчування зриваються. Так чому ж такі некорисні продукти настільки бажані для нас?

Тому можуть бути кілька причин, далеко не нешкідливих. Але визначивши ту, яка саме у вас викликає тягу до солодкого, ви можете не тільки вирішити проблему, але і підправити здоров'я.

Порушення кровопостачання

Перше, на що варто звернути увагу - стан здоров'я. Через порушення кровопостачання в головному мозку організму може не вистачати глюкози - ось він і вимагає солоденького.

Причини: струс мозку, остеохондроз або гіпотонія.

Якщо головний біль ви легко знімаєте цукеркою, значить випадок ваш. Зверніться до терапевта або відразу невролога, усуньте причину, і солодощі перестануть вабити з кожної вітрини.

Нестача хрому

Хром підтримує нормальний рівень глюкози в крові і знижує залежність від цукру. А ось надлишок цукру вимиває цей мінерал з організму. Тобто при його нестачі і зловживанні солодким хрому стає ще менше, а до солодкого тягне ще більше.

Щоб перервати це порочне коло, налягайте на продукти, багаті хромом. Їжте рибу, печінку, брокколі, буряк. Додавайте до страв пивні дріжджі. Також приймайте спеціальні вітамінно-мінеральні комплекси, але тільки за призначенням лікаря. Пам'ятайте, що не тільки дефіцит, а й надлишок хрому шкідливий.

Щоб перервати це порочне коло налягайте на продукти, багаті хромом. Їжте рибу, печінку, брокколі, буряк

Основні симптоми нестачі хрому: постійне відчуття голоду, рясне потовиділення, хронічна втома, запаморочення. При їх наявності зверніться до фахівця.

Недолік магнію

Якщо тягне саме на шоколад, шоколадні цукерки, шоколадний мус, шоколадні тістечка та інші солодощі з або на основі шоколаду, швидше за все, організму не вистачає ще одного важливого елемента - магнію.

Для його заповнення його нестачі краще замість солодощів їжте зелень, капусту, авокадо, горіхи, насіння, морську рибу. Пийте мінеральну воду з високим вмістом магнію.

Основні симптоми нестачі магнію: крім тяги до шоколаду, це ще й головний біль, слабкість, втома. Виявивши у себе ці симптоми, краще відразу звернутися до лікаря. Він скоректує меню і призначить необхідні препарати.

Інсулінорезистентність

Інсулін - гормон, який виробляється підшлунковою залозою і відповідає за рівень цукру в крові. Коли глюкози в крові стає багато, інсулін допомагає доставити її в клітини для вироблення організмом енергії.

При інсулінової резистентності відбувається збій: інсулін виробляється, проте глюкоза в клітини проникнути не може, оскільки стають стійкими до його дії. Щоб утримати рівень цукру в крові в нормі, підшлункова починає вирибативать ще більше інсуліну.

При інсулінової резистентності відбувається збій: інсулін виробляється, проте глюкоза в клітини проникнути не може

З часом це призводить до того, що підшлункова виявляється не в змозі виробляти інсулін в такій кількості, щоб все-таки доставити глюкозу в клітини. В результаті вони відчувають енергетичний голод, який організм вимагає заповнити - і швидкі вуглеводи, вони ж солодощі, кращий для нього варіант.

Якщо ви підозрюєте, що причиною вашої тяги до солодкого можуть бути проблеми з інсулінорезистентністю - бігом до лікаря-ендокринолога, інакше ви ризикуєте заробити цукровий діабет 2 типу!

Психологічна залежність

Ну а якщо перші чотири причини - не ваш випадок, швидше за все, залежність від солодкого психологічна. Вже не знаю, вітати чи співчувати.

Звичка радувати себе солодким або, навпаки, заїдати їм стрес, звичка перекушувати цукерками, звичка закінчувати прийом їжі солодким - все це в підсумку виливається в залежність від солодкого.

Тут залишається взяти в себе в руки і діяти.

Крок 1: визначте основні джерела цукру в вашому раціоні.

Крок 2: почніть зменшувати їх кількість (наприклад, замість 3-х ложок цукру кладіть 2 і т. Д.).

Крок 3: замінюйте шкідливі солодощі (цукерки, тістечка з магазину) корисними - солодкими фруктами, наприклад.

Будьте здорові!

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