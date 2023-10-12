Ознаки стресу: поради лікаря, як визначити у себе сильний стрес

Одна із серйозних проблем сучасного суспільства - це стрес. Саме він є одним із основних чинників, які викликають 86% захворювань.

Вченими доведено: не надто сильні стреси нерідко мобілізують усі наші резерви і допомагають досягти результату, швидко вирішити завдання. Однак, якщо стрес дуже сильний і затягується в часі, організм починає працювати на знос, страждає нервова система, знижується імунітет. Найпоширеніші захворювання, викликані стресом, - це хвороби серця і щитовидної залози, цукровий діабет, псоріаз, виразкова хвороба, гіпертонія, бронхіальна астма, ревматоїдний артрит, ожиріння, екзема, депресія тощо.

У широкий науковий контекст термін "стрес" уперше ввів у медицину канадський фізіолог Ганс Сельє (János Selye) в 1946 році. Наприкінці 1970-х років психіатри Томас Голмс і Річард Рей (Thomas Holmes & Richard Rahe), провівши масштабне дослідження різноманітних стресорів, створили унікальну таблицю стресогенності життєвих подій.

Кожен член суспільства тією чи іншою мірою переживає стрес. Отже, за якими принципами, симптомами і реакціями організму можна визначити, що ви перебуваєте під впливом стресу? Ось сім головних ознак.

Головний біль, запаморочення, втрата концентрації

Людина не може сконцентруватися на тому мінімальному обсязі інформації, яку він отримує протягом дня. Наприклад, не може вдумливо прочитати статтю, запам'ятати, що було в новинах. Під впливом стресу мозку важко зосередитися на чому-небудь, крім джерела стресу. Як результат - розумова діяльність сповільнюється, навіть прості завдання вирішуються довго і важко. Мова сумбурна, нелогічна, з великою кількістю повторюваних слів.

Алергічні реакції, свербіж шкіри

Стрес підсилює алергічні реакції і запальні процеси, що призводить до виникнення висипань, прищиків, появі свербежу та подразнень. Американськими вченими доведено, що гормональні зміни в організмі, викликані стресом, стимулюють вироблення імуноглобуліну E, який, свою чергою, призводить до загострення алергічних реакцій усіх органів і систем. На думку японських вчених, тривога, переживання, психологічна напруга сприяє виникненнютаких захворювань шкіри як дерматит, екзема, псоріаз.

Проблеми з травленням

Під впливом стресу можуть з'являтися проблеми із шлунково-кишковим трактом. Нерідко виникає застій їжі у верхніх його відділах.

Нудота

На тлі великого стресу може виникати нудота і розлад системи травлення.

Проблеми в сімейному житті

На тлі стресу можливе виникнення проблем в сімейному житті як психологічного, так і сексуального характеру.



Проблеми з координацією рухів

Коли ви помічаєте, що не завжди можете точно виконати рух, при швидкій ходьбі у вас паморочиться голова і порушується координація - це означає, що під впливом стресу (або інших чинників) погіршилася діяльність центральної нервової системи. Порушення координації рухів - серйозний синдром, помітивши який, слід терміново звернутися до лікаря.

Тяга до солодкого

Стрес призводить до того, що людина змінює свої вподобання в їжі. Вчені стверджують, що стрес провокує збільшення тяги до солодощів. Особливо помітний цей симптом у жінок.

Погіршення якості сну та безсоння

Через стрес люди частіше прокидаються ночами, перериваючи свій сон і провокуючи кошмари. Фахівці з George Institute for Global Health в Сіднеї проаналізували режим сну більш, ніж у 20 тисяч осіб, і виявили у респондентів, що недосипають, тривожність, депресію та інші емоційні розлади. Для сучасної дорослої людини мінімальна норма сну на добу - 6 годин. Під час сну відбувається відновлення психоемоційного стану організму. Якщо ж людина спить менше 6 годин, то повноцінного відновлення не відбувається. При нестачі сну психологічні проблеми накопичуються, і протягом наступних робочих днів у людини проявляється цілий "букет" так званих синдромів недосипання. Із недосипанням також пов'язують виникнення серцево-судинних захворювань, ожиріння і розладів нервової системи.