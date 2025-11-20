У Львові відбувся чемпіонат України з карате на честь “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України

Реклама

У головному національному турнірі сезону взяли участь 556 атлетів із 64 клубів та 14 регіонів України. Змагання, організовані Українською Федерацією Карате спільно з клубом “Одісей”, проходили у палаці спорту “Галичина” та транслювалися наживо на YouTube-каналі УФК.

Попри підготовку більшості провідних спортсменів до чемпіонату світу 2025 року, що триватиме 27-30 листопада у Парижі, частина збірників виступила на національній першості. Золоті медалі серед дорослих здобули Нікіта Філіпов та Еліна Сєлємєнєва, а низка юних атлетів виборола по два чемпіонські титули. Серед найуспішніших – Анна Ващишин, Назарій Пранничук та Георгій Піцул.

У командному заліку перемогу здобула збірна міста Києва (15 золотих, 14 срібних та 23 бронзові нагороди). Друге та третє місця посіли Чернівецька (13-12-18) та Одеська області (10-6-21). Загалом представники восьми регіонів вибороли чемпіонські титули.

“Було гарно по всіх напрямках: спортивний рівень, оформлення локації, суддівство, на яке майже не було нарікань. Організаційні косяки, без яких неможливо, цього разу були мінімальні. Приємно таке чути”, - зазначив один із організаторів турніру, заслужений майстер спорту Станіслав Горуна.

Турнір відбувся за сприяння мецената Василя Костюка, Львівської обласної військової адміністрації та Спортивного комітету України.

Також 9 листопада у Львові вперше пройшов чемпіонат України для дітей 10-13 років - турнір пам’яті Михайла Волобуєва “МіхМіх Cup 2025”.