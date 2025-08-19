Саміт на Алясці був ганебним, але він створив місток для майбутньої зустрічі України, Росії та США – експосол

Валерій Чалий / © Голос Америки

Голова правління Українського кризового медіацентру, колишній посол України у США Валерій Чалий прокоментував ситуацію навколо переговорів з Дональдом Трампом та можливості завершення війни.

Про це він розповів в ефірі ”24 Каналу”.

“Ми не повинні надто емоційно реагувати на кожну ситуацію чи саміт. Те, що відбулося в Анкориджі, було, на мій погляд, ганебно. Але водночас це проклало певний місток до наступної зустрічі”, – зазначив Чалий.

Він додав, що мета американського президента – організувати трьохсторонню зустріч за участю України та Росії.

“У Овальному кабінеті, коли вже були європейські лідери, президент України виглядав набагато впевненіше поруч з ними. Це показало підтримку та розуміння подальших кроків”, – підкреслив дипломат.

Чалий також відзначив зміну підходу Європи: “Тепер питання безпеки розглядається ширше – не лише про Україну, а про європейську безпеку. Європейці хочуть, щоб у пакеті рішень були гарантії від Росії щодо ненападу на них. Це демонструє більш реалістичне бачення загроз з боку Москви”.

Водночас він підкреслив, що фінальний формат переговорів має включати всі ключові сторони: “На мою думку, це має бути стіл, де з одного боку – ті, хто захищає європейську безпеку та Україну, з іншого – агресор, який може брати союзників, а посередник – Дональд Трамп. Це було б набагато ефективніше”.

Президент США охарактеризував зустріч із Зеленським та європейськими лідерами як “дуже успішну” та повідомив, що розпочав підготовку переговорів із президентом України та керівником РФ.

Сам Володимир Зеленський підтвердив готовність до такої зустрічі. За його словами, Росія запропонувала спочатку двосторонню зустріч, а потім тристоронню, і Україна готова до будь-якого формату.

За даними The Telegraph, Путін і Зеленський, ймовірно, домовилися провести особисту зустріч у найближчі два тижні. Дональд Трамп заявив про організацію переговорів і підтвердив свій намір приєднатися до майбутньої “трилатеральної” зустрічі з обома лідерами.