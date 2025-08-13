Перед зустріччю з Путіним: що задумав Трамп і чому Європа готується до найгіршого

Фрідріх Мерц і Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп проводить консультації з європейськими лідерами напередодні саміту з Володимиром Путіним, однак у ЄС не впевнені, що їхня думка вплине на його позицію. У середу відбудеться заключна координаційна розмова, організована Німеччиною, щоб закликати Трампа зайняти жорсткішу лінію щодо Москви.

Про це повідомляє Politico.

За останні дні команда Трампа, включно зі спецпредставником Стівом Віткоффом, активно інформувала союзників про пропозиції Кремля та проводила зустрічі радників із нацбезпеки у Лондоні. Європейські дипломати відзначають зростання залученості Вашингтона, але сумніваються, що консультації призведуть до змін у підході президента.

Невизначеність посилилася після заяви Трампа про можливість “обміну територіями” між Україною та Росією. У ЄС побоюються, що така ідея може стати поступкою Путіну та підштовхнути його до нових анексій у майбутньому. Білий дім закликає не завищувати очікування від саміту в Анкориджі, першого візиту російського лідера до США за 10 років.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче особисто зустрітися з Володимиром Путіним, щоб “оцінити його наміри” та визначити перспективи мирних переговорів. У Білому домі останню пропозицію Кремля вважають ознакою прогресу, а запит Путіна на зустріч — свідченням можливої зміни ситуації.

Водночас Трамп припустив, що потенційний “обмін територіями” між Україною та Росією може бути вигідним обом сторонам, і пообіцяв зателефонувати Володимиру Зеленському після переговорів із Путіним. Президент України у відповідь категорично відкинув будь-які поступки, заявивши, що Донбас не може стати предметом торгу.

Європейські лідери, які готуються до спільної розмови з Трампом, планують окреслити свої “червоні лінії” та застерегти від надмірної довіри до Путіна. Дехто з них, як прем’єр Британії Кір Стармер чи президент Фінляндії Олександр Стубб, вже встановили особисті контакти з американським лідером, намагаючись вплинути на його позицію.

Адміністрація Трампа тим часом закликає Київ до “прагматизму” та “реалістичної оцінки” своїх військових можливостей у нинішніх умовах.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський проведе онлайн-зустріч з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей ді Венсом.

Онлайн-зустріч пройде перед переговорами Дональда Трампа з російським диктатором Путіним, які мають відбутися 15 серпня на Алясці.