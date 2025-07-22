ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
2 хв

Проміжний раунд переговорів: що стоїть за дипломатичною грою у Стамбулі

Москва навмисно затягує переговори у Стамбулі, щоб не дати Трампу заявити про успіх. Кремль не готовий поступатися, хоча й прагне зберегти контакт із Білим домом

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Путін

Володимир Путін. / © Associated Press

Кремль не готовий до реальних поступок у Стамбулі й навряд чи дозволить Дональду Трампу отримати дипломатичну перемогу. Переговори використовуються радше для затягування часу, а не досягнення миру.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” заявив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс.

На його думку, команда Трампа ще з початку добре розуміла, з ким має справу.

“Я не думаю, що Трамп був зачарований Путіним і тепер прозрів. Але слід враховувати, що Путін після 2022 року суттєво змінився — як у риториці, так і в діях. І це вже не той Кремль, з яким Трамп мав справу під час свого першого терміну”, — сказав Ференс.

На початку переговорного процесу Трамп, за словами експерта, сподівався швидко досягти миру й одразу підкреслював це у своїй риториці. Але вже тоді його команду попереджали: Москва затягує діалог — це стара радянська практика, спрямована на виснаження опонентів і підсилення власних позицій.

“Кремль прагне зберегти комунікацію з Вашингтоном, це для них важливо. Але при цьому Путін не готовий надати Трампу козирі для гучної заяви про досягнутий результат. Тому ми бачимо лише формальні імпульси. І сам Трамп уже визнає, що йому не вдалося досягти бажаного”, — зазначив Ференс.

Також він додав, що нинішній формат контактів з РФ хоч і не є безрезультатним, проте очікувати прориву на переговорах у Стамбулі не варто.

Позицію підтримав і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. На його думку, Кремль використовує переговори не як шлях до миру, а як ширму для продовження агресії.

Раніше повідомлялось, що наступна зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу, 23 липня.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie