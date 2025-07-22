Проміжний раунд переговорів: що стоїть за дипломатичною грою у Стамбулі

Володимир Путін. / © Associated Press

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Кремль не готовий до реальних поступок у Стамбулі й навряд чи дозволить Дональду Трампу отримати дипломатичну перемогу. Переговори використовуються радше для затягування часу, а не досягнення миру.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” заявив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс.

На його думку, команда Трампа ще з початку добре розуміла, з ким має справу.

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“Я не думаю, що Трамп був зачарований Путіним і тепер прозрів. Але слід враховувати, що Путін після 2022 року суттєво змінився — як у риториці, так і в діях. І це вже не той Кремль, з яким Трамп мав справу під час свого першого терміну”, — сказав Ференс.

На початку переговорного процесу Трамп, за словами експерта, сподівався швидко досягти миру й одразу підкреслював це у своїй риториці. Але вже тоді його команду попереджали: Москва затягує діалог — це стара радянська практика, спрямована на виснаження опонентів і підсилення власних позицій.

“Кремль прагне зберегти комунікацію з Вашингтоном, це для них важливо. Але при цьому Путін не готовий надати Трампу козирі для гучної заяви про досягнутий результат. Тому ми бачимо лише формальні імпульси. І сам Трамп уже визнає, що йому не вдалося досягти бажаного”, — зазначив Ференс.

Також він додав, що нинішній формат контактів з РФ хоч і не є безрезультатним, проте очікувати прориву на переговорах у Стамбулі не варто.

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Позицію підтримав і колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. На його думку, Кремль використовує переговори не як шлях до миру, а як ширму для продовження агресії.

Раніше повідомлялось, що наступна зустріч з російською стороною у Туреччині планується на середу, 23 липня.