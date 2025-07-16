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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної: що їй інкримінують

Детективи НАБУ розпочали перевірку фактів можливого зловживання владою.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Колишня віце-прем’єрка Ольга Стефанішина

Колишня віце-прем’єрка Ольга Стефанішина

Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій проти колишньої віцепрем’єр-міністрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної та інших осіб.

Про це йдеться у відповіді на запит народного депутата від «Європеїської солідарності» Олексія Гончаренко яку він розмістив у Telegram.

«У Національному антикорупційному бюро України розглянуто Ваше та інших народних депутатів України звернення від 06.06.2025 Хо 338д9/15-2025/132910, яке надійшло листом Національного агентства з питань запобігання корупції від 07.07.2025 Хо 30-11/58774-25, щодо ймовірних неправомірних дій віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — міністра юстиції України О. Стефанішиної та інших осіб і повідомляємо таке. 11.06.2025 прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України. Досудове розслідування вказаного кримінального провадження доручено детективам Національного бюро. Зважаючи на зазначене, викладені у Вашому зверненні факти будуть перевірені під час досудового розслідування», — йдеться у відповіді.

За цією статтею передбачено покарання у вигляді ув’язнення терміном від трьох до шести років, а також заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років. Крім того, передбачено штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Оновлено

За інформацію джерел РБК-Україна, САП відкрила кримінальне провадження після публікації розслідування «Української правди». Наразі жодній особі підозру не оголошено — триває досудове розслідування.

У матеріалі ЗМІ йдеться про те, що Ольга Стефанішина користується квартирою, яка оформлена на її матір, але ця нерухомість не згадана в декларації чиновниці. Також розслідувачі з’ясували, що кілька осіб із її оточення отримали під управлінням від АРМА чотири великі об’єкти, серед яких — Будинок профспілок у центрі Києва.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 16 липня, було звільнено прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і весь Кабінет міністрів.

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