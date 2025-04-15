Вучич поїде на "парад перемоги" до Москви: ЄС попередив Сербію про наслідки

Путін, Вучич і Нетаньягу на параді в Москві 2018 року / Архівне фото / © Reuters

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Брюссель може заблокувати вступ Сербії до Євросоюзу, якщо її президент поїде до Росії на урочистості 9 травня. У РФ очікують, що Сербія надасть військову техніку для «параду перемоги», а Олександр Вучич буде серед високопоставлених гостей на Красній площі.

Про це пише The Telegraph.

Європейські чиновники попередили сербського президента, що такий візит буде розцінений як порушення критеріїв членства у блоці та підірве зусилля його країни стати членом ЄС.

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«Ми маємо переконатися, що вони розуміють ціну певних рішень. Наслідком цього буде те, що вони не вступлять до Європейського Союзу», — сказав генеральний секретар МЗС Естонії Йонатан Всевіов.

Він додав, що для країн-членів ЄС участь політичних лідерів у московських урочистостях 9 травня «буде важливим лакмусовим тестом» і покаже, «чи на нашому вони боці, чи грають за іншу команду».

Сербія давно намагається лавірувати між Брюсселем і Москвою. 2009 року країна подала заявку на вступ до блоку, а 2012-го стала кандидатом на членство.

Але переговори про вступ Сербії останніми роками зайшли в глухий кут через її явну підтримку вторгнення Росії до України. Белград також відмовився підтримати західні санкції проти Росії у відповідь на війну проти України.

Видання зазначає, що Росія володіє єдиним у Сербії нафтопереробним заводом і відмовляється його продавати. Внаслідок цього економічна стабільність Сербії багато в чому залежить від Москви.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Фіцо заявив, що поїде до Москви на 9 травня попри вимоги ЄС.