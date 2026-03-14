«Згадай, ким ти був»: Ющенко звернувся з відкритим листом до Орбана

Віктор Ющенко та Віктор Орбан

Третій президент України Віктор Ющенко опублікував звернення до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Відповідний лист Ющенко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Вікторе, подивись на це фото. Ми стоїмо поруч у часи, коли майбутнє нашого регіону здавалося нам спільним, зрозумілим і світлим. Тоді ми разом вірили, що свобода — це не просто слово, а найвищий дар, за який варто боротися.

Я пам’ятаю тебе іншим. Я пам’ятаю лідера, який розумів ціну гідності та знав, що таке визволення від імперського гніту», — йдеться у листі.

Ющенко наголосив, що Україна нині бореться саме за ті цінності, про які колись ішлося під час спільних політичних дискусій.

«Сьогодні я дивлюся на твої дії і запитую себе: де подівся той Віктор? Як сталося, що людина, яка бачила становлення вільної Угорщини, сьогодні підігрує силам, які хочуть знищити свободу сусіда?

Україна сьогодні стікає кров’ю за ті самі цінності, про які ми колись дискутували за столом переговорів. Ми захищаємо не лише свою землю, ми захищаємо спокій і твоєї країни, як і всієї Європи», — заявив третій президент України.

Він також зазначив, що політика угорського прем’єра, на його думку, суперечить історичній пам’яті угорського народу.

«Вікторе, зупинись і згадай, ким ти був. Історія — суворий суддя. Вона не вибачає тих, хто мовчав або допомагав злу в часи великих випробувань.

Ще не пізно повернутися до світла, до справжнього європейського братерства, де цінують честь, а не сумнівні політичні угоди. Закликаю тебе поглянути у вічі правді. Будь тим лідером, якого колись поважав світ і який знав, що свобода — це єдиний шлях», — додав Ющенко.

Ми раніше інформували, що одного із громадян України, яких затримували в Угорщині, були змушені відправити до лікарні в критичному стані.