Зустріч Лаврова і Рубіо раптово зірвалася: у Москві назвали свою версію

У Москві заявляють, що нібито домовленості про зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та очільника російського МЗС Сергія Лаврова, яка мала б відбутися цього тижня, не було.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сєргій Рябков, коментуючи публікацію CNN.

З його слів, начебто "не можна відкласти те, про що не було домовленості". Рябков заявив, що будь-яка така зустріч потребує попередньої підготовки, а домовленості про конкретну дату і місце не існувало. Мовляв, питання зустрічі Лаврова та Рубіо не порушувалося під час їхньої телефонної розмови 20 жовтня.

“Як ідея це звісно є, все це має вагоме значення", - висловився заступник Лаврова.

У традиційній кремлівській манері Рябков звинуватив західні ЗМІ у “вкидах”, а країни ЄС і НАТО у намірах зірвати саміт РФ та США у Будапешті.

Публікація CNN

Видання з посиланням на кілька джерел у Білому домі повідомило, що зустріч Лаврова і Рубіо несподівано відклали. Зазначається, що точна причина не відомо. Втім, нібито, каже один співрозмовник, політики мають різні очікування щодо можливого припинення вторгнення Росії до України.

Зауважимо, що напередодні Рубіо і Лавров поговорили телефоном. Джерело повідомило CNN, що після цієї розмови американські чиновники відчули, що позиція Росії недостатньо еволюціонувала за межі своєї максималістської позиції.

