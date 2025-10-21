ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
629
Час на прочитання
1 хв

Зустріч Лаврова і Рубіо раптово зірвалася: у Москві назвали свою версію

У Москві заперечують, що домовленість про таку зустріч узагалі була.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Сергій Лавров і Марко Рубіо.

Сергій Лавров і Марко Рубіо. / © Associated Press

У Москві заявляють, що нібито домовленості про зустріч держсекретаря США Марко Рубіо та очільника російського МЗС Сергія Лаврова, яка мала б відбутися цього тижня, не було.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сєргій Рябков, коментуючи публікацію CNN.

З його слів, начебто "не можна відкласти те, про що не було домовленості". Рябков заявив, що будь-яка така зустріч потребує попередньої підготовки, а домовленості про конкретну дату і місце не існувало. Мовляв, питання зустрічі Лаврова та Рубіо не порушувалося під час їхньої телефонної розмови 20 жовтня.

“Як ідея це звісно є, все це має вагоме значення", - висловився заступник Лаврова. 

У традиційній кремлівській манері Рябков звинуватив західні ЗМІ у “вкидах”, а країни ЄС і НАТО у намірах зірвати саміт РФ та США у Будапешті.

Публікація CNN

Видання з посиланням на кілька джерел у Білому домі повідомило, що зустріч Лаврова і Рубіо несподівано відклали. Зазначається, що точна причина не відомо. Втім, нібито, каже один співрозмовник, політики мають різні очікування щодо можливого припинення вторгнення Росії до України.

Зауважимо, що напередодні Рубіо і Лавров поговорили телефоном. Джерело повідомило CNN, що після цієї розмови американські чиновники відчули, що позиція Росії недостатньо еволюціонувала за межі своєї максималістської позиції.

Дата публікації
Кількість переглядів
629
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie