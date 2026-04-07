Селфі битва — чому міленіали не готові відмовитися від "качиних губ" і що означає вираз обличчя "качкодзьоб"

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Реклама

У нашому швидкоплинному світі навіть така, здавалося б, дрібниця, як вираз обличчя на фото, стає маркером покоління. Зумери обирають такий собі тренд на губи «качкодзьоба» — легкий, майже байдужий рух губ, який має виглядати максимально природно. Мілленіали ж залишаються вірними «качиним губам» — виразному, контрольованому та дещо «награному», про це розповіло видання Real Simple.

І хоча обидва тренди — лише варіації гри з мімікою, за ними стоїть значно глибша історія, про цінність зусиль, естетику «не намагатися» та нове визначення привабливості.

Що таке губи «качкодзьоба» та чому тренд став вірусним

Адріана Ліма / © Associated Press

Якщо ви ще не зустрічали цей тренд у своїй стрічці, то пояснимо, що губи «качкодзьоба» — це ледь помітно витягнуті вперед губи, без напруження, з ефектом «я навіть не старався (лася)». І хоча здається, що це щось нове, сама ідея не революційна.

Реклама

Ще багато років тому супермодель Адріана Ліма ділилася схожим лайфгаком: легке видихання через напіввідкриті губи створює м’який, спокусливий вираз обличчя. Зумери просто адаптували цей хитрик під свою естетику, у якій менше гламурну та вигаданого старання.

Популярність тренду пов’язують із молодими знаменитостями на кшталт Лілі-Роуз Депп, чий фірмовий трохи похмурий вираз обличчя став частиною нової візуальної мови. У TikTok це швидко перетворилося на масове явище, селфі без зусиль, без очевидного позування, без демонстративного бажання мати «ідеальний» вигляд.

Міленіали обирають інше

Проте не всі готові прийняти цю філософію, для багатьох мілленіалів тренд «качкодзьоб» маж не просто дивний вигляд, він суперечить їхньому світогляду.

Це покоління виросло з установкою, що якщо щось робити, то робити це треба добре. Робота, зовнішність, стосунки, навіть відпочинок — усе потребує вкладених зусиль і у цьому є певна гордість.

Реклама

«Качиний вираз обличчя» у цьому контексті — не просто поза, а спосіб контролювати образ, наприклад, підкреслити вилиці, зробити обличчя витонченішим, продемонструвати макіяж, над яким працювали. Для цього треба постаратися, але це сприймається, як робота у плюс, а не мінус.

Ідея мати такий вигляд, ніби вам «байдуже», відгукується не всім, бо якщо ви справді стараєтеся, навіщо це приховувати.

Прихована сторона трендів

Цікаво, що питання не лише у стилі, а й у фізіології. За словами нью-йоркського фейс-скульптора Джозефа Карільйо, вираз «качкодзьоб» далеко не такий «розслаблений», як здається на перший погляд.

Цей вираз обличчя активно залучає м’яз підборіддя, який може перенапружуватися та створювати ефект «апельсинової шкірки». Крім того, включаються м’язи, які опускають куточки рота, що з часом може сприяти появі так званих, зморшок маріонетки.

Реклама

Також у процесі можуть напружуватися жувальні м’язи та платизма — великий м’яз шиї. Якщо часто утримувати цей вираз, обличчя буквально «звикає» до нього як до нейтрального, що може призводити до накопичення напруги та навіть посилення симптомів дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба.

Звісно, одне селфі не змінить ваше обличчя, проте регулярність має значення.

Ідентичність

У підсумку можна сказати, що це не просто суперечка про те, як краще позувати, розмова про цінності. Зумери пропонують нову естетику, а саме мінімум зусиль, максимум природності та відмова від перфекціонізму. Мілленіали ж не поспішають відмовлятися від ідеї, що старання — це добре.

І, можливо, істина десь посередині, бо тренди приходять і йдуть, сьогодні «качкодзьоб», а завтра вже щось інше. Проте ставлення до себе, до власних зусиль і того, який вигляд ми хочемо мати у світі залишається.

Реклама

«Качині губи» чи вираз обличчя «качкодзьоб» — вибір не лише естетики, це про те, ким ви хочете бути у кадрі та поза ним. І якщо вам ближче старатися, вкладатися та показувати це, у цьому немає нічого страшного. Бо зрештою, найкращий тренд — бути собою та не перепрошувати за це.