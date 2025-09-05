Таємне бажання: чи соромно хотіти, щоб чоловік забезпечував жінку

Чи соромно хотіти, щоб чоловік забезпечував жінку / © Credits

Чи справді прагнення до стабільності та безпеки — це утриманство, чи ж радше природна потреба в опорі. Психологиня Людмила Чернова пояснила, чому таке бажання варто визнати та як воно впливає на стосунки. У сучасному світі, де ідея незалежної та всесильної жінки підкреслюється чи не щодня, іноді важко зізнатися у власних потребах. Багатьом здається «неправильним» сказати уголос: «Я хочу, щоб чоловік мене повністю забезпечував».

Одразу знайдуться критики:

— «А чого ти сама досягла?»

— «Зараз так не буває.»

— «Це ж утриманство!»

Але чи справді бажання опори та захищеності — це про жадібність і чи обов’язково незалежність означає бути «все сама», спробуємо розібратися.

Суперечливе питання

Ми живемо у час, коли від жінки очікують занадто багато, бути успішною у кар’єрі, мати ідеальний дім, виховувати дітей, мати бездоганний вигляд, ще й залишатися турботливою партнеркою. І коли жінка озвучує, що хоче фінансової підтримки від чоловіка, суспільство часто таврує її як «слабку» чи «меркантильну».

Проте психологиня наголошує, що бажання мати фінансово стабільного партнера — це не завжди про гроші. Насамперед це про відчуття безпеки, довіри та партнерства.

Категорії жінок, які озвучують це бажання

Людмила Чернова виділила дві умовні групи жінок, які відкрито говорять: «Я хочу, щоб чоловік мене забезпечував».

«Королева». Це жінка, яка переконана у своїй особливості. Вона зосереджена на власній привабливості та може менше вкладатися у відносини з боку турботи. Чоловік поруч із такою жінкою нерідко сприймає її як трофей та готовий фінансово підтримувати, принаймні на певному етапі. «Домашня берегиня». Це зовсім інший тип. Вона ніжна, тендітна, жіночна, не прагне доводити, що «все може сама». Вона природно дозволяє чоловікові зайняти лідерську позицію, не боїться бути «на других ролях», але саме завдяки цьому отримує велику повагу у відповідь. Для таких жінок фінансове забезпечення — це продовження турботи та прояв кохання з боку партнера.

Бажання бути забезпеченою — норма

Це не соромно та не «неправильно». У стосунках завжди важлива домовленість, одні пари будують рівноправне партнерство з поділом фінансів, інші — на класичній моделі, де чоловік є головним здобувачем, а жінка зосередженіша на сім’ї.

Важливо не сам формат, а комфорт та згода обох сторін. Якщо жінка відкрито зізнається у своїх потребах, а чоловік готовий ці потреби задовольнити — це зріла та чесна позиція.

Цікаві факти

Фінансова підтримка к парі може зменшити рівень тривожності к жінки та підвищити її відчуття стабільності.

У країнах із високим рівнем гендерної рівності жінки частіше обирають модель партнерства, але водночас не відмовляються від очікування, що чоловік буде «надійним тилом».

Фінансові суперечки — одна з головних причин розлучень. Тому відверте обговорення цього питання з самого початку допомагає уникнути конфліктів.

Хотіти, щоб чоловік фінансово забезпечував — це не соромно. Це лише одна з моделей стосунків, яка підходить не всім, але для багатьох жінок є природною та комфортною. Головне — чесність у спілкуванні та взаємна згода. Бути сильною не завжди означає робити все самій.