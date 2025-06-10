Генсек НАТО попередив про небезпеку з боку Китаю: стрімко нарощує ядерний потенціал

Марк Рютте / © Associated Press

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Китай продовжує стрімко нарощувати військову потужність, він уже має найбільший у світі військово-морський флот і розширює ядерний арсенал.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

«Китай модернізує й розширює свої Збройні сили з шаленою швидкістю. Він уже має найбільший у світі військово-морський флот», — зазначив він.

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За прогнозами Північноатлантичного альянсу, до 2030 року флот Китаю може зрости до 435 бойових кораблів. Водночас Пекін активізує нарощування ядерного потенціалу.

За словами Рютте, китайська влада прагне довести кількість оперативних ядерних боєголовок до понад 1000 до кінця поточного десятиліття.

«Масштаби мілітаризації Китаю не можна ігнорувати», — наголосив генсек НАТО.

За оцінками Пентагону, у 2024 році Китай мав близько 600 оперативних ядерних боєголовок. Це більш ніж удвічі перевищує показник 2020 року.

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США та союзники дедалі більше занепокоєні відсутністю прозорості в китайській ядерній стратегії та амбіціях.

Раніше повідомлялося, що у НАТО назвали єдиний шлях, як Європа може захиститися від російських ракет.

Ми раніше інформували, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що для припинення війни Росії проти України необхідно змусити Москву сісти за реальні переговори.