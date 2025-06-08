Ілон Маск / © Associated Press

Реклама

Мільярдер Ілон Маск, ймовірно, не буде створювати власну політичну партію у США. Натомість він може обрати інший шлях — фінансувати окремих «дисидентів» у Республіканській партії.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

«Я не дуже вірю, що Маск може створити власну партію. Якщо будуть певні співпадіння з бачення економічного розвитку, то можливо», — зазначив Портников, допускаючи варіант фінансування демократів.

Реклама

На його думку, з теоретичного погляду, в США ще не було жодного успішного прикладу створення нової політичної сили.

«Жодна спроба створити у США якусь нову партію ніколи не буде помічена як вдала», — підкреслив журналіст.

Портников також зауважив, що подібні ініціативи в минулому вже пробували втілити дуже багаті люди, однак ці зусилля не мали серйозного результату.

«Я думаю, що Маск може піти ще одним шляхом — фінансувати „дисидентів“ в самій Республіканській партії. Є кандидати, яких підтримує Трамп, а є кандидати, яких підтримує Маск. В результаті це може скінчитися успіхом демократів на довиборах, тому що республіканці можуть і вони можуть розмивати електоральну базу один одного», — пояснив Портников.

Реклама

За його словами, така ситуація може дати демократам шанс на більшість в обох палатах Конгресу США.

«Виборці Республіканської партії не дуже розумітимуть, за кого їм голосувати. Це може створити умови для демократичної більшості в обох палатах, але нова партія — це велика проблема. Як можна створити якусь реальну нову партію?» — підсумував журналіст.

Раніше повідомлялося, що після публічних атак мільярдера Ілона Маска президент США Дональд Трамп назвав його «завзятим наркоманом» у телефонній розмові.

Ми раніше інформували, що Москва готова надати політичний притулок американському мільярдеру Ілону Маску на тлі його публічного конфлікту з президентом США Дональдом Трампом.

Реклама