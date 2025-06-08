- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 46
- Час на прочитання
- 2 хв
Маск може почати фінансувати «дисидентів» у Республіканській партії — Портников
Ілон Маск може впливати на політику влади США через підтримку окремих кандидатів усередині Республіканської партії.
Мільярдер Ілон Маск, ймовірно, не буде створювати власну політичну партію у США. Натомість він може обрати інший шлях — фінансувати окремих «дисидентів» у Республіканській партії.
Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.
«Я не дуже вірю, що Маск може створити власну партію. Якщо будуть певні співпадіння з бачення економічного розвитку, то можливо», — зазначив Портников, допускаючи варіант фінансування демократів.
На його думку, з теоретичного погляду, в США ще не було жодного успішного прикладу створення нової політичної сили.
«Жодна спроба створити у США якусь нову партію ніколи не буде помічена як вдала», — підкреслив журналіст.
Портников також зауважив, що подібні ініціативи в минулому вже пробували втілити дуже багаті люди, однак ці зусилля не мали серйозного результату.
«Я думаю, що Маск може піти ще одним шляхом — фінансувати „дисидентів“ в самій Республіканській партії. Є кандидати, яких підтримує Трамп, а є кандидати, яких підтримує Маск. В результаті це може скінчитися успіхом демократів на довиборах, тому що республіканці можуть і вони можуть розмивати електоральну базу один одного», — пояснив Портников.
За його словами, така ситуація може дати демократам шанс на більшість в обох палатах Конгресу США.
«Виборці Республіканської партії не дуже розумітимуть, за кого їм голосувати. Це може створити умови для демократичної більшості в обох палатах, але нова партія — це велика проблема. Як можна створити якусь реальну нову партію?» — підсумував журналіст.
Раніше повідомлялося, що після публічних атак мільярдера Ілона Маска президент США Дональд Трамп назвав його «завзятим наркоманом» у телефонній розмові.
Ми раніше інформували, що Москва готова надати політичний притулок американському мільярдеру Ілону Маску на тлі його публічного конфлікту з президентом США Дональдом Трампом.