Росія масово втрачає "нафтові" гроші: вплив санкцій США та світових цін спрацював

2025 року доходи Росії від експорту енергоносіїв скоротилися приблизно на 20% порівняно з попереднім роком через поєднання санкцій, зростання знижок на російську нафту та загального падіння світових цін.

Про це пише Укрінформ з посиланням на видання Financial Times.

Після запровадження США санкцій проти "Роснефти" та "Лукойлу" у листопаді 2025 року розрив між ціною Brent, яка зараз торгується на найнижчому рівні від 2021 року, та російською експортною сумішшю Urals майже подвоївся порівняно з жовтнем. За даними FT на основі розрахунків Argus, знижка на Urals зросла до понад 24 дол. за барель проти 15 доларів у попередні два роки.

Комбінування високих знижок з низькими світовими цінами призвело до втрат доходів Росії від енергоносіїв на рівні приблизно 20% 2025 року. Це свідчить про ефективність кроків Заходу та демонструє, що санкції й досі здатні впливати на економіку РФ майже через чотири роки повномасштабної війни.

Нафта залишається головним джерелом доходів Росії, переважаючи газ, а втрата європейського ринку 2022 року зробила економіку ще більш вразливою до коливань цін на нафту. У грудні ціна на Urals впала до 39,2 дол. за барель — найнижчого рівня від часів пандемії COVID-19. За словами колишнього високопоставленого керівника енергетичної галузі, деякі постачання до Індії коштували навіть 22–25 дол. за барель, що ледве покриває витрати на видобуток.

"Якщо США ще більше посилять санкції, єдиний варіант продажу нафти — через трубопровід", — зазначив анонімний співрозмовник.

Санкції також зменшили частку доходів від енергоносіїв у бюджеті РФ з 50% до приблизно 24%, найнижчого рівня за останнє десятиліття. Щоб покрити дефіцит, уряд змушений був підвищити ПДВ та податки для малих підприємств.

Зростання витрат на війну у поєднанні зі скороченням доходів від нафти призвело до бюджетного дефіциту РФ на рівні 2,6% ВВП 2025 року — уп’ятеро більше запланованого. Це четвертий рік поспіль із дефіцитом бюджету, що стало одним із найдовших періодів за час правління Володимира Путіна.

Через санкції Росія змушена надавати значні знижки покупцям, щоб підтримати обсяги експорту. За даними Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), у грудні морський імпорт російської нафти до Китаю зріс на 23% порівняно з листопадом, тоді як постачання до Індії скоротилися на 29%. Прогнозується, що до кінця січня морський експорт Росії становитиме близько 410 тонн на день, що на 11% менше, ніж 2025 року.

Додатково тиск посилює зміцнення рубля, який вище очікуваного бюджету, через що Росія отримує менше рублів за кожен долар експорту. Якщо низькі ціни на нафту та сильний рубль збережуться, дефіцит бюджету може зрости до 3 трлн рублів до кінця року, що становить приблизно 7,5% очікуваних доходів 2026 року.

Раніше повідомлялось, що за нинішніх нафтових цін Росія знову матиме в бюджеті дефіцит нафтогазових доходів і буде змушена продавати валюту та золото з Фонду національного добробуту (ФНБ).

Нагадаємо, що скорочення імпорту російської нафти Індією призвело до накопичення десятків танкерів, заповнених сировиною, які протягом останніх тижнів залишаються в морі без можливості розвантаження. Частина суден зосереджена поблизу індійського узбережжя, інші — в районі Оману.

Також ми інформували, що імпорт російської сирої нафти до Індії може впасти нижче за 1 млн барелів на день, оскільки ця країна хоче укласти торговельну угоду зі США.