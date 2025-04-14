Спецпосланець Трампа, який оскандалився заявою про ядерну зброю, відреагував на удар росіян по Сумах

Спеціальний посланець Трампа Річард Ґренелл Фото: Facebook Richard Grenell

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Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Річард Ґренелл шокований російським ударом по Сумах у Вербну неділю.

Про це Ґренелл заявив у мережі Х.

«Атака у священний день Вербної неділі?! Боже милий», — написав Річард Ґренелл.

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Раніше він був налаштований проти України. Зокрема Річард Ґренелл заявляв, що ядерна зброя, яка перебувала на території України після розпаду СРСР, нібито належала агресорці Росії. І назвав це «незручним фактом». Йому тоді відповів Стівен Пайфер, який обіймав посаду посла США в Україні у 1998–2000 роках, сказавши, що Ґренелл «абсолютно неправий».

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