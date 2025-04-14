- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 1430
- Час на прочитання
- 1 хв
Спецпосланець Трампа, який оскандалився заявою про ядерну зброю, відреагував на удар росіян по Сумах
Ґренелл — спецпосланник американського президента з особливих доручень.
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Річард Ґренелл шокований російським ударом по Сумах у Вербну неділю.
Про це Ґренелл заявив у мережі Х.
«Атака у священний день Вербної неділі?! Боже милий», — написав Річард Ґренелл.
Раніше він був налаштований проти України. Зокрема Річард Ґренелл заявляв, що ядерна зброя, яка перебувала на території України після розпаду СРСР, нібито належала агресорці Росії. І назвав це «незручним фактом». Йому тоді відповів Стівен Пайфер, який обіймав посаду посла США в Україні у 1998–2000 роках, сказавши, що Ґренелл «абсолютно неправий».
Читайте також: