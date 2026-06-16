США можуть знову вдарити по російській нафті: що заявив Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може відновити санкції проти російської нафти. Йдеться про обмеження, які раніше були скасовані на тлі війни з Іраном.

Про це Трамп сказав, відповідаючи на запитання журналістів на G7.

«Ми незабаром можемо це зробити», — заявив він.

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За словами Трампа, санкції проти російської нафти тимчасово скасували, оскільки США прагнули зменшити дефіцит нафти на світовому ринку.

Він пояснив, що тепер, коли постачання нафти стабілізувалося, Вашингтон знову може повернути обмеження проти російського енергетичного сектору.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп під час саміту G7 у Франції чи не щогодини змінює свою думку. Спершу він заявив, що зосередиться на Україні, адже війна з Іраном завершена. Та потім він висловився, що «подивиться на ситуацію».

Крім того, Дональд Трамп під час обговорення ситуації в Україні погодився з тим, що російський лідер Володимир Путін нині перебуває у слабшій позиції, ніж раніше.

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Раніше повідомлялось, що ціни на нафту впали до мінімуму за останні три місяці на тлі новин про досягнення попередньої мирної угоди між США та Іраном. Сторони погодилися відновити судноплавство через стратегічну Ормузьку протоку.

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