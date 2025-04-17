Трамп заборонив Ізраїлю завдати удару по ядерних обʼєктах Ірану - The New York Times

Трамп заборонив Ізраїлю бити по Ірану / © Associated Press

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Ізраїль планував у травні завдати ударів по ядерних обʼєктах Ірану, однак президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заборонив це робити.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Ізраїль хотів завдати удару по Ірану, щоб завадити йому отримати ядерну зброю через слабке положенні Тегерана, однак Трамп вважає, що цього можна досягти дипломатичним шляхом.

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Видання повідомляє, що дебати навколо силового та дипломатичного вирішення питання виявили розбіжності у команді Трампа. Прихильники силового варіанту кажуть, що військова атака на Іран зможе зруйнувати ядерні амбіції країни і дасть змогу уникнути більшої війни. В результаті було ухвалено рішення ухилитись від силового варіанту, оскільки Тегеран погодився на перемовини.

Джерела видання повідомляють, що Ізраїль розробив план атаки і планував вдарити по ядерних об’єктах Ірану в травні 2025 року. В Ізраїлі було готові реалізувати плани і сподівалися на підтримку Вашингтону. Мета операція полягала в тому, щоб зруйнувати можливості Ірану для створення ядерної зброї, принаймні на один рік.

При цьому всі плани Ізраїлю включали допомогу з боку США, зокрема це стосувалося захисту країні у разі відповіді Тегерана на атаку.

Під час першого перебування у Білому домі Трамп розірвав ядерну угоду з Іраном, яка була укладена бараком Обамою. Однак вже на другому терміні Трамп хоче уникнути війни на Близькому Сході, тому вирішив діяти через дипломатію.

Про рішення уникати удару по Ірану було оголошено на початку квітня, коли ізраїльський прем’єр-міністр Беньямін Нетаньяху відвідав Вашингтон. Пізніше премʼєр Ізраїля заявив, що угода з Іраном працюватиме тільки в тому разі, якщо вона дасть змогу сторонам-підписантам «увійти, підірвати об’єкти, демонтувати все обладнання» під наглядом США.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що прагне процвітання Ірану, однак, за його словами, Сполучені Штати не дозволять, щоби ця країна мала ядерну зброю.

Ми раніше інформували, що голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Іран наблизився до створення власної ядерної зброї, оскільки має всі необхідні для цього компоненти.