У США стався вибух на військовому заводі: є загиблі та поранені

Вибух на заводі у США

На військовому підприємстві в штаті Теннессі стався потужний вибух, який спричинив загибель людей і зникнення працівників безвісти.

Про це повідомляє CNN.

Аварія сталася на військовому заводі Accurate Energetic Systems у штаті Теннессі, США.

Приблизно о 7:45 ранку за місцевим часом пролунав потужний вибух, який буквально підняв землю під ногами жителів навколишніх міст. Вибух відчули навіть ті, хто живе за 20 кілометрів від місця події.

За попередніми даними, є загиблі, а кілька працівників підприємства вважаються зниклими безвісти. Через серію вторинних детонацій територія заводу залишається надзвичайно небезпечною — рятувальники не можуть повноцінно розпочати пошукові роботи.

Над великим промисловим комплексом, що охоплює понад 1 300 акрів, миттєво піднявся стовп чорного диму. Камери зовнішнього спостереження у приватних будинках зафіксували момент вибуху — звук був настільки сильним, що місцеві мешканці спершу подумали про падіння літака або землетрус.

«Я подумав, що будинок обвалився просто на мене», — розповів житель містечка Лобелвілл Гентрі Стовер, який прокинувся від ударної хвилі.

Наразі рятувальники залишаються за периметром — завод продовжує детонувати. Шериф округу Гамфріс Кріс Девіс підтвердив наявність загиблих, проте точну кількість постраждалих не розголошують.

Також декілька працівників залишаються зниклими безвісти — їхнє місцеперебування невідоме.

«Ми не можемо розпочати пошук усередині — вибухи тривають, і це становить смертельну загрозу для рятувальних бригад», — наголосив Девіс.

Accurate Energetic Systems — одне з ключових американських підприємств, що виготовляє та тестує вибухові речовини для потреб армії, а також для аерокосмічної галузі, промислового демонтажу та нафтогазового сектору.

