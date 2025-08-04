В Іспанії батьки хотіли полетіти у відпустку, залишиши 10-річного сина в аеропорту: деталі інциденту

Дівчина в аеропорту / Фото ілюстративне / © Credits

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У Барселоні (Іспанія) батьки хотіли полетіти у відпустку, залишивши 10-річного сина в аеропорту. Річ у тім, що у дитини закінчився термін дії паспорта.

Про це пише Bild.

Що відомо про інцидент

За даними іспанської газети El Confidencial, інцидент стався кілька місяців тому в аеропорту Барселона-Ель-Прат. Координатор польотів став свідком інциденту та тепер розповів про нього на інтернет-платформі TikTok. Відео стало вірусним.

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Сім’я з чотирьох осіб, очевидно, не з Іспанії, тож хотіла провести відпустку «вдома». Газета не уточнила, куди саме була спрямована ця поїздка.

Реєстрація пройшла успішно для батьків та одного з їхніх двох дітей. Що ж до хлопчика у віці 10 років, то його термін дії його іспанського паспорта закінчився, і у нього не було дійсної візи. Йому не дозволили пройти на борт літака. Батьки не вигадали нічого кращого, ніж летіти без дитини. Хлопчик мав чекати в аеропорту, поки його не заберуть друзі.

Співробітники аеропорту помітили хлопчика в терміналі та викликали поліцію. Вони встигли зняти батьків з рейсу до зльоту літака. Поліцейські доставили батьків та іншу дитину до дільниці в зоні посадки.

«Це було абсолютно нереально. Батьки думали, що це абсолютно нормально. Поліція — ні. Як мати, я приголомшена. Вони залишають свою дитину і телефонують родичу, який може запізнитися на кілька годин. Коли моя донька була маленькою, я ніколи не випускала її з поля зору», — розповіла координаторка польотів Ліліан каже у TikTok.

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Зрештою, Ліліан довелося організувати вивантаження багажу родини з літака. Там було шість валіз. На щастя, вони зберігалися біля дверей, тому не довелося знову розвантажувати весь літак».

Іспанська влада зараз разом із управлінням у справах молоді з’ясовує, чи можуть батьки належним чином доглядати за своїми дітьми.

Раніше в аеропорту Барселони, Іспанія, стався інцидент за участі пасажирів авіакомпанії Ryanair. Ситуація на стійках здачі багажу вийшла з-під контролю: утворилися довгі черги, люди сварилися, а деякі — навіть почали битися. Причиною став наплив пасажирів, які через правила авіаперевізника не могли здати валізи раніше ніж за дві години до вильоту.

На сайті Ryanair зазначено, що стійки здачі багажу відкриваються щонайменше за 2 години до запланованого часу вильоту й закриваються за 40 хвилин. Компанія радить усім пасажирам прибувати до аеропорту заздалегідь, а також звертати увагу на час очікування на перевірку безпеки в конкретному аеропорту.

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До Ryanair звернулися за коментарем щодо ситуації в Барселоні, але відповіді наразі немає.