В Нью-Йорку розбився вертоліт: загинула вся сім'я керівника іспанської філії Siemens (фото)

Аварія гелікоптера в Нью-Йорку. / © Associated Press

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Напередодні, 10 квітня в річці Гудзон, в американському Нью-Йорку, розбився гелікоптер. На борту було шестеро осіб, зокрема родина керівника іспанської філії Siemens. Усі загинули.

Про це повідомляє CNN з посиланням на правоохоронців.

На борту була родина з Барселони: керівник іспанської філії Siemens Агустін Ескобар, його дружина Мерсе Кампрубі Монталь, троє їхніх дітей - віком 4, 5 і 11 років. Пілот теж загинув. Зазначається, що чотири мертві тіла дістали з води, а двох дітей медики ще намагалися реанімувати, але їм це не вдалося.

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Аварія сталася біля узбережжя Рівер-Драйв у Хобокені - більше ніж через 15 хвилин після того, як вертоліт вилетів з вертодрому Уолл-Сент. Гелікоптер досягнув мосту Джорджа Вашингтона, а потім повернув на південь і розбився.

Видання пише, що гелікоптер Bell 206 здійснював шостий політ за день. Згідно з джерелами, його знайшли перевернутим у воді. Очевидці розповідають, що що вертоліт зупинився в повітрі, а його частини відпали перед тим, як він врізався у воду.

Президент США Дональд Трамп у четвер увечері у своїй соцмережі назвав аварію "жахливою", а прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес - “неймовірною трагедією”.

ФОТО

Вертоліт розбився ввечері 10 квітня в річці Гудзон, в американському Нью-Йорку, / © Associated Press

У Нью-Йорку, США зазнав катастрофи туристичний вертоліт, загиблих - шестеро осіб. / © Associated Press

В аварії загинув керівник іспанської філії Siemens, його дружина та троє їхніх дітей - віком 4, 5 і 11 років / © Associated Press

Як повідомлялося, в Домінікані в нічному клубі під час концерту обвалилася стеля. Під час трагедії в клубі виступав відомий домініканський співак Руббі Перес.