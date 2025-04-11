ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1924
Час на прочитання
2 хв

В Нью-Йорку розбився вертоліт: загинула вся сім'я керівника іспанської філії Siemens (фото)

На борту загинула сім’я з п’яти осіб та пілот.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Аварія гелікоптера в Нью-Йорку.

Аварія гелікоптера в Нью-Йорку. / © Associated Press

Напередодні, 10 квітня в річці Гудзон, в американському Нью-Йорку, розбився гелікоптер. На борту було шестеро осіб, зокрема родина керівника іспанської філії Siemens. Усі загинули.

Про це повідомляє CNN з посиланням на правоохоронців.

На борту була родина з Барселони: керівник іспанської філії Siemens Агустін Ескобар, його дружина Мерсе Кампрубі Монталь, троє їхніх дітей - віком 4, 5 і 11 років. Пілот теж загинув. Зазначається, що чотири мертві тіла дістали з води, а двох дітей медики ще намагалися реанімувати, але їм це не вдалося.

Аварія сталася біля узбережжя Рівер-Драйв у Хобокені - більше ніж через 15 хвилин після того, як вертоліт вилетів з вертодрому Уолл-Сент. Гелікоптер досягнув мосту Джорджа Вашингтона, а потім повернув на південь і розбився.

Видання пише, що гелікоптер Bell 206 здійснював шостий політ за день. Згідно з джерелами, його знайшли перевернутим у воді. Очевидці розповідають, що що вертоліт зупинився в повітрі, а його частини відпали перед тим, як він врізався у воду.

Президент США Дональд Трамп у четвер увечері у своїй соцмережі назвав аварію "жахливою", а прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес - “неймовірною трагедією”.

ФОТО

Вертоліт розбився ввечері 10 квітня в річці Гудзон, в американському Нью-Йорку, / © Associated Press

Вертоліт розбився ввечері 10 квітня в річці Гудзон, в американському Нью-Йорку, / © Associated Press

У Нью-Йорку, США зазнав катастрофи туристичний вертоліт, загиблих - шестеро осіб. / © Associated Press

У Нью-Йорку, США зазнав катастрофи туристичний вертоліт, загиблих - шестеро осіб. / © Associated Press

В аварії загинув керівник іспанської філії Siemens, його дружина та троє їхніх дітей - віком 4, 5 і 11 років / © Associated Press

В аварії загинув керівник іспанської філії Siemens, його дружина та троє їхніх дітей - віком 4, 5 і 11 років / © Associated Press

Як повідомлялося, в Домінікані в нічному клубі під час концерту обвалилася стеля. Під час трагедії в клубі виступав відомий домініканський співак Руббі Перес.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie