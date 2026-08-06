"Нарешті придбала санкціонку": українка похизувалася російськими підручниками, у Мережі вибухнув скандал

Українка купила російські книжки

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Українці чекають активної реакції СБУ на ситуацію, яка сталася днями. У соцмережах жінка опублікувала пост про те, що «нарешті» придбала «санкціонку», аби вчити дітей «рідної мови». Жінка придбала російські книжки.

На цю тему розгорівся скандал, і українці почали вимагати реакції СБУ на такий вчинок.

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Українка замовила книжки з РФ: люди чекають на реакцію СБУ

В українському сегменті соцмереж спалахнув черговий скандал довкола ввезення до України російської навчальної літератури. Користувачка Instagram під ніком katia_saygin опублікувала відео з розпакуванням посилки, яку вона отримала через «Нову пошту».

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Жінка зауважила, що замовила російськомовні книжки для своїх дітей. У своїх сторіз жінка продемонструвала вміст пакунка, назвавши його «санкціонкою». Всередині виявилися книжки «Русский язык» та «Литературное чтение», видані за російською освітньою програмою «Школа России».

За її словами, підручники «родного языка» вона замовляла через турецьких посередників і хвилювалася, чи вдасться їм успішно перетнути державний кордон.

Кадри швидко поширилися мережею Threads і викликали гостру реакцію суспільства. Українці закликають правоохоронні органи та Службу безпеки України перевірити факт ввезення підсанкційної чи пропагандистської літератури в умовах повномасштабної війни.

Користувачі вказують на особливий цинізм ситуації і згадують російські удари по цивільній та видавничій інфраструктурі — зокрема, обстріл харківського логістичного центру, під час якого згоріли близько 400 тисяч українських книжок.

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У коментарях блогерці порадили «їхати вивчати мову у мовне середовище» РФ, а не замовляти літературу країни-агресорки за допомогою українських сервісів.

«Дивіться. Може, і в когось до мови претензії. В мене лише „питання“ таке — „Школа росіі“?!. Верхній правий кут книжки. Ви ж розумієте, куди пішли гроші за ці книжки? В казну тих, хто нас винищує. Мова, якою дівчина чи її дитина розмовляє, — то її справа. Але фінансування агресора…»

«В Україні немає навчальної літератури для самостійного вивчення російської мови. Батьки хочуть, щоб діти її знали не тільки на розмовному рівні, а й були грамотними. Скоріш за все, жінка не побачила іншого варіанту, як замовити через родичів оте. Але символіка і навіть шрифт написання предмета максимально тригернули»

«Бажаю цій людині переїхати в місце її мрії — на росію»

«В мене інше питання, враховуючи оцю маячню про „родной язык“ — якого фіга ця недорозвинута живе в Україні, а не переїхала до своєї улюбленої рашки? Ніколи таких не зрозумію».

Наразі поштовий оператор та правоохоронці інцидент офіційно не коментували.

В Україні готують заборону російських книжок

Нагадаємо, в Україні готуються до вилучення видавничої продукції країни-агресора. Як повідомила віцепрем’єрка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна, Держкомтелерадіо вже готує відповідний проєкт постанови уряду.

Це рішення має реалізувати вже наявні у законі про видавничу справу заборони на поширення антиукраїнського контенту, пропаганди війни, насильства, тоталітарних режимів та виправдання окупації.

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Урядовиця зазначила, що під заборону потраплять як книжки безпосередньо з РФ, так і російськомовна продукція, яка порушує законодавство. Розробку постанови активізували у відповідь на петицію громадян про обмеження російськомовної книжки, що набрала необхідні 25 тисяч голосів.

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