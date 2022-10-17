"Замок Дракули або куди дівся рицар": біля Києва продають середньовічний замок: фото

8 км від ​​столиці продається середньовічний замок побудований, як пише автор об'яви, за сучасними технологіями. Як передбачливо зазначає в об'яві рієлтор, екскурсії в замок не передбачені

Недалеко від Києва виставлений на продаж замок за 800 тис. доларів. Як свідчить оголошення, як і належить справжньому замку на його території в 75 га землі розташований сам замок площею 400 м кв., будинок охорони та персоналу гараж та підсобні приміщення, стайня на двох коней та власне сам палац. Вартість такого "комплексу" - 800 тис. доларів.

"Відкриваючи двері величного і трохи таємничого замку, ми потрапляємо в казку... нас зустрічають великі 12-метрові стелі холу, антикварні меблі французького походження, завезені в Україну в зібраному виді. За оксамитовими портьєрами ховається багато кімнат, серед яких: їдальня, камінний зал, кабінет, бібліотека, господарські покої (з власною ванною кімнатою та гардеробною), вітальня, винний льох, гостьова спальня, кухня, господарський блок, вбиральня", - йдеться в описі до об'яви продажу замку.

Продаж замку

Продаж замку

Українці активно коментують оголошення про продаж замкового комплексу.

Найбільше читачі цікавляться, хто ж власник цього замку.

"Можна звести холопів, створити армію, проголосити себе королем і ходити воювати з сусідніми селами... А якщо серйозно, капєц хочеться дізнатися хто був власник цього царства".

"Сказано, що екскурсії не проводять. Тому або скидаємося на бюджет і хтось зображає "реального покупця", або так і не дізнаємось хто той граф- сирота", "Цікаво, хто не побоїться поїхати на перегляд".

Продаж замку

"Вийшла така, волосся за вітром розпустила, драконів нагодувала". "Якщо не секрет, то куди подівся рицар". "Кімната тортур є?", "Граф поїхав назад у Румунію?", "Замок графа Дракула".

Продаж замку

Продаж замку

Зацікавила читачів система охорони замку та території, а саме повідомлення про те, що в кожній кімнаті усіх приміщень в тому числі та в кімнатах персоналу є тривожна кнопка. Читачі запитують: "Чи є власне ППО на випадок бомбардування?", "Чи є тривожна кнопка в туалеті?".

Продаж замку біля Києва

Під фотографією однієї зі спалень замку читачка написала: "Уявила себе в цій спальні. Перехрестилася. Випила валеріани. Випила сидру. Ще раз подивилася фото. Нє".

Продаж замку

Залишають і позитивні відгуки в коментарях: "Дуже атмосферно та гарно!", "..як у дорослому віці залишитися таким мрійником?", "А мені сподобалося, дуже оригінально, самобутньо!"

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