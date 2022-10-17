"Була на 6 місяці вагітності": внаслідок атаки дрона на будинок в Києві загинуло молоде подружжя

Російські війська вбили молоду родину і ще ненароджену дитину.

У Києві внаслідок атаки дрона на житловий будинок загинуло молоде подружжя, яке чекало на народження дитини.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Внаслідок удару іранським дроном по житловому будинку загинула молода родина киян. Богдану та Вікторії було по 34 роки", - повідомив він.

За повідомленням свідків, пара чекала на дитину. Вікторія була на 6 місяці вагітності і планувала у грудні йти в декрет.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про смерть молодої пари. Загалом, за його словами, під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців.

"Серед них — молода пара, чоловік і дружина, які чекали на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності. росія — країна-терорист!" - написав Кличко.

Джерела в поліції Києва повідомили ТСН.ua, що подружжю, яке чекало дитину та загинуло під час обстрілу, було по 34 роки. "Ці люди дуже сильно обгоріли", - розповіли нам правоохоронці. Ще одній людині, яка була знайдена під завалами, - близько 60 років.

Атака на житловий будинок у столиці України

У понеділок зранку, 17 жовтня, російські війська вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в Шевченківському районі Києва.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, під завалами було чути голоси людей, яких намагалися врятувати.

Як результат, надзвичайникам вдалося врятувати 19 людей.

На жаль, з-під завалів будинку дістали тіло жінки.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що станом на 12:44 кількість осіб, які загинули внаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок, збільшилася до 3.

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