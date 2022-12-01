"Ціни адекватні, а попиту немає": що відбувається з ринком оренди житла в Києві

Після масованих російських ракетних атак по енергетичній інфраструктурі в листопаді попит на оренду квартир у Києві різко впав. Незважаючи на "адекватні" ціни, люди цікавляться житлом мало.

Про це ТСН.ua розповіла столична ріелторка Альона Смірнова.

За її словами, незважаючи на постійні відключення світла, в орендарів не з'явилися спеціальні критерії пошуку житла.

"Якщо ціна цікава, то не важливо електрична плита чи газова", - зазначила ріелторка.

Вона припустила, що попит на оренду квартир у Києві впав тому що багато хто виїхав або хоче виїхати за місто, у приватний будинок. Крім того, у людей якийсь час не було Інтернету та зв'ящку.

"Ті люди, хто знімали житло навесні - залишилися жити за заниженими цінами. А ті, хто знімав десь місяць чи два тому, то вже ціни піднялися", - додала ріелторка.

Нагадаємо, ціни на оренду квартир у Києві трохи впали через відключення світла. Найпопулярніші для оренди однокімнатні квартири у середньому в Києві коштують 9,5 тисяч гривень на місяць. Найбільше змінилася вартість оренди 2 та 3-кімнатних квартир

Зміни цін на квартири в Києві: як змінився ринок оренди житла

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