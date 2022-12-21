Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

14-річна донька Кошового у чорній мінісукні влаштувала зухвалий фотосет

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1269
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
14-річна донька Кошового у чорній мінісукні влаштувала зухвалий фотосет

Євген Кошовий з донькою / Фото: instagram.com/evgenii.koshevoi

Варвара продемонструвала зухвалий образ.

Донька зірки студії "Квартал 95" Євгена КошовогоВарвара – потішила прихильників новими знімками.

Загалом, 14-річна дівчина не надто полюбляє публікувати світлини у фотоблогу. Однак, цього разу Варвара зробила виняток, щоб похизуватися зухвалим образом.

Варвара Кошова / © instagram.com/kosshevayaa
Варвара Кошова / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Так, донька Кошового одягла чорну мінісукню та шубу. Образ Варя доповнила яскравим макіяжем, а волосся повністю зібрала. Імпровізований фотосет донька Кошового влаштувала просто у вбиральні.

Варвара Кошова / © instagram.com/kosshevayaa
Варвара Кошова / Фото: instagram.com/kosshevayaa

Новими знімками дівчина поділилася в Instagram-stories.

Зазначимо, Варвара також іноді показує, як проводить час зі своїм бойфрендом, з яким почала зустрічатися ще до початку повномасштабної війни. Востаннє юна блогерка показувала свого коханого, коли вони гуляли сонячними вулицями Києва.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1269
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація