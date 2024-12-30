22-річний Роман Сасанчин ніжно привітав донечку з триріччям і показав, як вона підросла і змінилася

На жаль, у день народження Елізабет виконавець не може бути фізично поруч, адже вона разом із мамою перебуває в іншій країні.

У родині переможця "Голосу країни", українського співака Романа Сасанчина особливе свято. Сьогодні, 30 грудня, донечка виконавця святкує день народження.

Маленькій Елізабет виповнюється вже три рочки. Виконавець фізично не може бути поруч із донечкою, адже вона разом із мамою перебуває в Польщі, тож він присвятив їй святковий допис в Instagram. Сасанчин показав, якою крихітною була Еліза, коли тільки-но народилася. Також артист продемонстрував, як дівчинка вже помітно підросла та змінилася.

Роман Сасанчин із донькою / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

"Дорога донечко! Як швидко біжить час! Сьогодні (30 грудня – прим. ред.) рівно три роки, як ти побачила цей світ і як ми з твоєю мамою стали найщасливішими на світі, бо так довго чекали на тебе! Вітаю тебе, крихітко, нехай Господь Бог оберігає твоє життя та дарує щасливу усміхнену долю", - адресував донечці артист.

Роман Сасанчин із донькою / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Тим часом дружина Сасанчина – Іванна – влаштувала для донечки сюрприз. Вона прикрасила кімнату різними повітряними кульками, серед яких була й у формі цифри три. Маленькій Елізі одягнули ковпак іменинниці та вручили їй святковий тортик.

Дружина та донька Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

"Моя найрідніша людина у цілому світі! Я дякую Богу, що ти у мене є! І не буду багато писати, краще буду робити", - привітала донечку зі святом Іванна.

Дружина та донька Романа Сасанчина / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Нагадаємо, дружина Романа Сасанчина разом із їхньою донькою перебувають у Польщі, куди вони виїхали на період зими. Там Іванна вже встигла влаштуватися на роботу на завод. Правда, умови праці виявилися нелегкими.

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