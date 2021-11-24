Аліна Гросу вперше зізналась, як познайомила батьків зі своїм коханим

Також зірка розповіла, як вони відреагували на їхню різницю у віці.

Українська співачка Аліна Гросу пригадала, як познайомила батьків зі своїм коханим, актором Романом Полянським.

Виявляється вони були знайомі задовго до початку їхніх стосунків. У коментарі сайту ТСН.ua артистка поділилась, що Роман знімався у її кліпах. Одного разу зірка разом зі своїми батьками була на кінофестивалі. Там вони зустріли й Полянського. Тоді Аліна й познайомила їх.

Аліна Гросу і Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

"Одного разу ми випадково зустрілися на одному кінофестивалі. Я така: "О! Рома! Батьки – це Рома". Я кажу, що це мій друг, він знімався у мене в кліпах, він – актор", - пригадала виконавиця.

Після тієї зустрічі минуло півтора року. Так, у парочки вже почалися стосунки. Тоді вона знову представила його батькам, щоправда, вже не як друга, а як свого коханого.

Аліна Гросу і Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

"І я запитала: "Пам'ятаєте ось цього Рому? Так от, у нас тепер стосунки", - пригадала зірка.

Аліна говорить, що батьки добре відреагували на їхні взаємини. Також рідні не взяли до уваги те, що коханий старший за неї. Та й сама співачка вважає, що у них з Роман не така вже й велика різниця у віці.

Аліна Гросу і Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

"По-перше, це (різниця у віці – ред.) не сильно видно. По-друге, 12 років – це суттєва різниця, але це ж не 20 років. Поки ця різниця не сильно велика, тоді це абсолютно нормально. Якщо ж різниця була б більшою, тоді це вже можна було обговорити. Але коханню всі роки покірні", - поділилась співачка.

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