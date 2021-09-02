Анонсовано команду NAVI з Dota 2: до неї увійшли GeneRaL, ALOHADANCE і Solo

Анонсовано команду NAVI з Dota 2: до неї увійшли GeneRaL, ALOHADANCE і Solo

Чутки підтвердилися: до нового складу NAVI з Dota 2 увійшли GeneRaL, ALOHADANCE і Solo.

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere представила учасників свого нового ростера з Dota 2.

Підтвердилися чутки, які ходили раніше, до Аліка "V-Tune" Воробєя і Володимира "No[o]ne" Міненко, які були в інактиві, приєдналися Ілля "ALOHADANCE" Коробкін, Віктор "GeneRaL" Нігріні й Олексій "Solo" Берьозін.

Також читайте Чи сьогодні гарний день для анонсу складу з Dota 2: клуб NAVI поцікавився в Twitter у фанатів

Керівником підрозділу з Dota 2 і тренером команди став Іван "ArtStyle" Антонов. Його призначення також не стало несподіванкою для ком'юніті.

Новий колектив, що складається з чотирьох українських гравців і одного росіянина, збереться в середині вересня на тривалий буткемп у Києві.

Раніше Ілля "ALOHADANCE" Коробкін спростовував інформацію про приєднання до NAVI. Під час свого стриму він заявив, що не буде грати із GeneRaL і V-Tune у одній команді.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання