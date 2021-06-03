Бразильський кіберспортивний коментатор став офіційним стримером НБА на Twitch

Бразильський CS:GO-стример Алешандре "gAuLeS" Борба уклав партнерство з НБА.

Бразильський стример і коментатор із дисципліни CS:GO Алешандре "gAuLeS" Борба уклав партнерство з НБА. Його Twitch-канал Gaules першим отримав офіційні права на трансляцію ігор американської баскетбольної ліги. Алешандре вже прокоментував матч між "Нью-Йорк Нікс" та "Атланта Хокс".

Незважаючи на те, що ще в 2019 році Twitch став офіційним партнером НБА в межах трансляції молодіжних ігор, офіційні матчі ліги раніше не стримили на майданчику ні на одній із мов.

У 2021-2022 роках на каналі Gaules буде показано більше 100 матчів НБА. Алешандре планує запрошувати на трансляції зіркових гостей, але обіцяє зберегти характерну для себе "розслаблену" атмосферу стримів.

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Близько 10 років gAuLeS був професійним гравцем у Counter Strike, а після три роки пропрацював тренером колективу MIBR. Останні роки також займається кіберспортивним підприємництвом. Засновник Brazil Gaming League, Agência X5 і Mega Arena X5.

Найбільше відомий тим, що стримить турніри із CS:GO португальською мовою. На його Twitch-каналі 2,7 млн фоловерів. Регулярно входить до топів киберспортівних стримерів за кількістю годин перегляду.

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