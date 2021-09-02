Чи сьогодні гарний день для анонсу складу з Dota 2: клуб NAVI поцікавився в Twitter у фанатів

Чи сьогодні гарний день для анонсу складу з Dota 2: клуб NAVI поцікавився в Twitter у фанатів

Організація Natus Vincere може анонсувати нову команду з Dota 2 вже найближчим часом.

Український кіберспортивний клуб Natus Vincere опублікував у себе в Twitter запитання, звернене до фанатів. Його представники поцікавилися, чи сьогодні гарний день для анонсу нового складу з Dota 2.

Is it a good day to announce Dota 2 roster? — NAVI (@natusvincere) September 2, 2021

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Запитання викликало бурхливу реакцію серед ком'юніті. Зокрема, на нього відреагував акаунт клубу Team Spirit, який відправив у відповідь знаменитий мем із Шайа Лабафом (Just do it). Інтерес і креативність у відповідь також проявили представники медіахолдингу WePlay Esports, організатора EPICENTER, декількох популярних букмекерів тощо.

Окремо увагу фанатів привернуло повідомлення від українського гравця в Dota 2 Іллі "lil me alone" Іллюка. Він залишив під постом смайлик smirking face.

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